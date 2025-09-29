Die Toten Hosen: Das sind die Support Acts 2026
Die Toten Hosen haben ihre Support Acts für die Tournee 2026 bekannt gegeben. Zu den Vorgruppen gehören Feine Sahne Fischfilet, Beatsteaks und Rise Against
Die Toten Hosen haben die Support Acts für ihre Tournee 2026 bekannt gegeben. Zu den Vorbands gehören die Beatsteaks, Rise Against und Feine Sahne Fischfilet. Und einige stehen noch aus, wie die Band verkündet. „Wir freuen uns heute, fast alle Gäste für unsere große „Trink Aus! Wir Müssen Gehen!“-Tour 2026 ankündigen zu können!“, schreiben Campino und Kollegen auf Facebook „Viele alte und neue Freunde werden uns im kommenden Sommer auf unserer Reise begleiten und hoffentlich jeden Abend zu einem großen Fest machen. Für viele Städte gibt es jetzt nochmal ein paar Restkarten auf www.dth.de. Wir sehen uns auf dem Platz!“
Toten Hosen live 2026
- 07.06.26 Esch/Alzette – Rockhal: Schmutzki
- 08.06.26 Esch/Alzette – Rockhal: Triggerfinger
- 13.06.26 Stuttgart – Cannstatter Wasen: Feine Sahne Fischfilet, Bar Stool Preachers, Leftovers
- 20.06.26 Zürich – Stadion Letzigrund: Beatsteaks, Grade 2
- 27.06.26 Frankfurt am Main – Deutsche Bank Park: Feine Sahne Fischfilet, Leftovers
- 03.07.26 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena: Rise Against, Bad Nerves
- 04.07.26 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena: Rise Against, Bad Nerves
- 08.07.26 München – Hans-Jochen-Vogel-Platz: Donots, Pascow
- 09.07.26 München – Hans-Jochen-Vogel-Platz: Beatsteaks, The Stranglers
- 11.07.26 Berlin – Olympiastadion Berlin: Beatsteaks, The Stranglers
- 17.07.26 Köln – RheinEnergieStadion: The Undertones, TBA
- 18.07.26 Köln – RheinEnergieStadion: Beatsteaks, The Undertones, The Red Flags
- 25.07.26 Freiburg – Messeplatz: Sondaschule, Pascow, The Dead End Kids
- 14.08.26 Bremen – Bürgerweide: Feine Sahne Fischfilet, The Dead End Kids
- 15.08.26 Hannover – Messe: Bad Nerves, TBA
- 21.08.26 Nohfelden – Bostalsee: Sondaschule, TBA
- 22.08.26 Nohfelden – Bostalsee: LaBrassBanda, Deine Cousine, Leftovers
- 27.08.26 Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld: Gogol Bordello, The Stranglers
- 29.08.26 Dresden – Rinne Dresden: Gogol Bordello, The Stranglers. Leftovers
- 02.09.26 Münster – Open Air am MCC Halle Münsterland: Gogol Bordello, Deine Cousine
- 05.09.26 Minden – Weserufer Kanzlers Weide: Sondaschule, Buster Shuffle, TBA
- 09.09.26 Bayreuth – Volksfestplatz: LaBrassBanda, Buster Shuffle
- 12.09.26 Wien – Ernst-Happel-Stadion: Donots, Leftovers, Buster Shuffle
