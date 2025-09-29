Die Toten Hosen: Das sind die Support Acts 2026

Die Toten Hosen haben die Support Acts für ihre Tournee 2026 bekannt gegeben. Zu den Vorbands gehören die Beatsteaks, Rise Against und Feine Sahne Fischfilet. Und einige stehen noch aus, wie die Band verkündet. „Wir freuen uns heute, fast alle Gäste für unsere große „Trink Aus! Wir Müssen Gehen!“-Tour 2026 ankündigen zu können!“, schreiben Campino und Kollegen auf Facebook „Viele alte und neue Freunde werden uns im kommenden Sommer auf unserer Reise begleiten und hoffentlich jeden Abend zu einem großen Fest machen. Für viele Städte gibt es jetzt nochmal ein paar Restkarten auf www.dth.de. Wir sehen uns auf dem Platz!“

Toten Hosen live 2026