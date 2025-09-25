Die Toten Hosen: Skelett-Adler flattert für Artenvielfalt

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

Der Bayerische Naturschutzverband LBV hat am 23. September ein exklusives T-Shirt mit dem ikonischen Skelett-Adler der Toten Hosen heraus gebracht – limitiert auf schlanke 250 Stück. Diese Charge war binnen weniger Stunden „SOLD OUT“. Weitere Exemplare kommen nun für Sonderaktionen zum Einsatz.

Der Erlös fließt direkt in Projekte zum Schutz gefährdeter Adlerarten in Deutschland. Bereits eine Woche vor Aktionsstart wurde punkigen LBV-Mitgliedern ein exklusives Vorkaufsrecht auf das ornithologische T-Hemd eingeräumt.

Parallel läuft ein begleitendes Gewinnspiel auf den Social-Media-Kanälen des Verbands.

Initiator der Aktion ist der renommierte Grafikdesigner Ulrich Planer, bekannt für Arbeiten für Bands wie Guns N’ Roses und Motörhead. Seine persönliche Begeisterung für Adler und die langjährige Verbindung zum LBV führten zur Idee, das Bandlogo der Hosen – den knöchernen Adler – für ein Naturschutzprojekt einzusetzen.

„Der Skelett-Adler, für den es zu spät ist, eignet sich perfekt, um auf die Schutzbedürftigkeit der realen Adler aufmerksam zu machen“, so Planer.

Die Band zeigte sich offen für die Kooperation. Ein originelles wie solidarisches Zeichen für die Verbindung von Musik und gesellschaftlichem Engagement.

Vom Ironie-Punk-Logo zur Umweltkampagne

Der Knochenadler hat eine bewegte Geschichte: Er tauchte erstmals 1984 auf dem Album „Unter falscher Flagge“ auf – dem zweiten Studioalbum der Hosen. Die ursprüngliche Covergrafik, ein Hundeskelett vor einem Grammophon, wurde von der Plattenfirma EMI als Verunglimpfung des Logos „His Master’s Voice“ gewertet.

Eine kuriose gerichtliche Auseinandersetzung folgte, das Album wurde zeitweise mit zensiertem Cover vertrieben.

In der späteren CD-Version wich das Hundeskelett einem gezeichneten Skelett-Adler – eine augenzwinkernde Persiflage auf den Bundesadler. Seither ist das Motiv fester Bestandteil der Band-Ikonografie – und nun auch Symbol einer Umweltkampagne geworden.

Das limitierte Shirt und weitere Informationen zur Aktion gibt es im LBV-Shop unter www.lbv-shop.de zur Ansicht.

Der ROLLING STONE wird fünf rare „Bone-Eagle-Teile“ unter Abonnenten verlosen. Einfach an gewinnen@rollingstone.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben, dazu, wichtig: Ihre Abo-Nummer. Einsendeschluss 30.11. 2025, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!