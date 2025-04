Tracy Chapman hat vor ihrer „Fast Car“-Performance geweint

Tracy Chapman gab am Freitag ihr erstes Interview seit Jahren. Sie sprach über das Wiederaufleben von „ Fast Car “ dank einer Coverversion von Luke Combs . In einem Gespräch mit der New York Times , reflektierte die Musikerin über ihren Auftritt des Liedes an der Seite von Combs bei den Grammys 2024. Und darüber, wie es war, den Erfolg der Country-Version zu hören.

„Es war großartig. Es war aus so vielen Gründen ein sehr emotionaler Moment. Luke ist ein liebenswerter Mensch“, sagte Tracy Chapman über den Auftritt bei der Preisverleihung mit Combs. „Bevor wir uns dazu entschlossen, hatten wir ein gutes Gespräch. Und wir waren uns beide einig, wie wir es angehen würden. Damit musste alles beginnen.“

Die Musikerin sagte, sie habe „geweint“, als sie den Proberaum betrat, unterstützt von der Band, mit der sie viele Jahre zuvor zusammengearbeitet hatte. (Ihre letzte Tournee fand 2009 statt.) Chapman sagte, es sei ihre Idee gewesen, die Originalband – den Gitarristen Joe Gore, David Kershenbaum (der Chapmans Debütalbum produzierte), Larry Klein am Bass, Denny Fongheiser am Schlagzeug und Larry Campbell an der Geige – für den Auftritt wieder zusammenzubringen.

„Ich habe alles getan, um mich auf den Auftritt vorzubereiten“

„Und meine Crew. Ich habe mit einigen Leuten über die Jahre hinweg zusammengearbeitet. Für Ton und Licht. Und sie sind alle gekommen. Das war wirklich etwas Besonderes, emotional gesehen“, sagte Chapman und fügte hinzu: „All diese Leute sind zu den Grammys gekommen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe alles getan, um mich auf den Auftritt vorzubereiten.“

Tracy Chapman sagte, sie habe die Reaktion des Publikums gespürt. Sie habe aber versucht, sich von den Leuten im Publikum ablenken zu lassen. „Aber ich habe es gespürt. Ich denke, ein Teil davon ist auch, dass es Spaß gemacht hat!“, erklärte Chapman. „Das Verrückte an solchen Veranstaltungen ist, dass man plant und plant und plant. Es hat viel gekostet, das Ganze auf die Beine zu stellen. Und dann ist es im Handumdrehen vorbei. Und unmittelbar danach weiß man nicht mehr, was man getan hat. Aber ich wusste, dass wir es geschafft haben.“

Als Chapman über Combs‘ Interpretation des Liedes nachdachte, sagte sie, sie hätte „niemals davon geträumt“, dass „Fast Car“ ein Country-Song sein würde. Aber es fühlte sich für sie wie ein Kreisschluss an. (Der Titel wurde bei den CMA Awards 2023 sogar zum Song des Jahres gekürt.)

Ich persönlich achte nie allzu sehr auf das Genre

„Weil ich schon in sehr jungen Jahren angefangen habe, Gitarre zu spielen. Und ich glaube, der Grund, warum ich Gitarre spielen wollte, war, dass ich „Hee Haw“ gesehen habe. Meine Mutter liebte es wirklich. Und ich liebte die Gitarren, den Klang, das Aussehen“, sagte sie. ‚Aber ich denke, was diese Verbindung ausmacht, ist, dass ‘Fast Car‘ ein Story-Song ist. Und das ist die Grundlage vieler Country-Songs. Ich persönlich achte nie allzu sehr auf das Genre. Ich finde es nicht relevant oder interessant.“

„Es ist eine angenehme Überraschung, dass der Song dieses neue Zuhause gefunden hat. Ich hätte nicht vorhergesagt, dass er dorthin gehen würde. Aber der Song wurde schon oft gecovert, und es gibt Dance-Versionen davon“, fügte sie hinzu. „Ich kann nicht sagen, dass ich auch darauf gekommen wäre!“

Das Interview mit Tracy Chapman fand anlässlich der Bewerbung einer Vinyl-Edition ihres Debütalbums zum 37. Jubiläum statt. Sie sagte, es sei „surreal“ gewesen, die LP wieder aufleben zu lassen. Es habe sie in die Zeit zurückversetzt, als sie mit Kershenbaum, der die Platte produzierte, im Studio war. „Ich habe mir nicht erlaubt, zu viele nostalgische Momente zu haben“, sagte sie.

In dem Interview gab die Sängerin auch zu, dass sie zwar immer noch Musik hört, sich aber für physische Ausgaben statt für Streaming entscheidet.

„Ich höre immer noch Musik. Ich höre nicht mehr so viel wie früher. Und vielleicht bin ich jetzt altmodisch oder jemand nennt mich einen Technikfeind, aber ich streame keine Musik“, sagte sie. „Ich kaufe Musik nur in physischer Form. Künstler werden bezahlt, wenn man tatsächlich eine CD oder eine Schallplatte kauft. Das ist mir wichtig. In gewisser Weise schränkt das meine Musikauswahl ein. Weil es eine physische Verpflichtung ist, in die Welt hinauszugehen und Dinge zu finden. Aber ich gehe immer noch hinaus.“