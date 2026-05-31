Trump reagiert auf Künstlerexodus beim Freedom-250-Konzert: „Absagen!“

Donald Trump will das Freedom-250-Konzert kippen und stattdessen eine Make-America-Great-Again-Rally veranstalten. Sein jüngster Vorstoß folgt auf seinen ursprünglichen Vorschlag, bei der Veranstaltung selbst aufzutreten – nachdem zahlreiche gebuchte Künstler kurzfristig abgesprungen waren. Das Konzert war als „Great American State Fair on National Mall“ in Washington D.C. angekündigt worden.

„Wir sollten stattdessen eine riesige MAKE AMERICA GREAT AGAIN RALLY für 250 abhalten, anstatt überteuerte Sänger zu buchen, die niemand hören will, deren Musik langweilig ist und die trotzdem nichts anderes tun als zu jammern“, schrieb er am späten Samstagnachmittag auf Truth Social. „Absagen – genau wie ich meine Beteiligung am gescheiterten und unsicheren Kennedy Center abgesagt habe, weil ein hochgradig befangener, korrupter Bundesrichter entschieden hat, dass es mir nicht gestattet sein soll, meine Zeit und mein Geld einzusetzen, um DAS CENTER WIEDER GROSSARTIG ZU MACHEN, ja, sogar großartiger als je zuvor!“

Trump scheint das Urteil von US-Bundesrichter Casey Cooper noch immer nicht verwunden zu haben. Cooper hatte am Freitag entschieden, dass das Kennedy Center „keinen anderen offiziellen Namen oder öffentlichen Gedenkzusatz aufgrund einer einseitigen Entscheidung des Vorstands“ tragen dürfe. Zudem ordnete der Richter an, dass alle Schilder mit Trumps Namen innerhalb von zwei Wochen aus dem Kennedy Center entfernt werden müssen.

Trump schlägt um sich

In seinem Samstags-Post legte Trump nach: „Es wäre außerdem schön gewesen, eine republikanisch-demokratische Allianz zu sehen, die das Center wieder zum Leben erweckt. Das Kennedy Center ist kaputt, unsicher und pleite – und das seit Jahren! Richter Cooper hat außerdem festgestellt, dass der hochrangige Vorstand des Centers nicht befugt sei, den Namen ‚TRUMP‘ hinzuzufügen, obwohl Hunderte von Millionen Dollar meiner Zeit und meines Geldes für seine erfolgreiche Wiedergeburt notwendig sein werden. Das Kennedy Center wird nun also kollabieren – strukturell wie finanziell. Richter Cooper und seine Frau Amy Jeffress (Interessenkonflikt, jemand?) sollten sich schämen. Richter Cooper sollte, wie zahlreiche andere korrupte Richter in meinen Fällen, seines Amtes enthoben werden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Präsident DONALD J. TRUMP“

Am Mittwoch hatte das Freedom-250-Konzert – organisiert von Keith Krach, einem Vertrauten Trumps – sein merkwürdiges Line-up bekanntgegeben: Martina McBride, Flo Rida und die Commodores standen neben Neunziger-Acts wie Milli Vanilli und Vanilla Ice auf der Liste.

Kurz nach der Ankündigung erklärten viele der gebuchten Acts – darunter Morris Day and the Time sowie Young MC –, dass sie beim Freedom-250-Konzert nicht auftreten würden. „Für mich ist das ein Nein“, schrieb Day in den sozialen Medien.

Bait-and-Switch für die Künstler

Young MC sagte dem Magazin „VIBE“ am Donnerstag: „Ich hatte keine Ahnung, dass es als ‚Trump-unterstütztes‘ Event gilt – das war neu für mich. Mein Standpunkt war immer: Sagt mir, was die Veranstaltung ist, worum es geht, wer ihr seid, und gebt mir dann die Wahl, ob ich dabei sein will oder nicht. Diese Wahl wurde mir nie gelassen. Man hat mir eine Sache gesagt, und dann war es ein Köder-und-Wechsel-Spiel. Alle Kommentare, die ich von den abgesprungenen Künstlern gesehen habe, zeigen: Sie alle dachten, es wäre eine ganz normale Show in D.C.“

Bis Ende der Woche hatten auch Martina McBride, Bret Michaels und die Commodores die Konzertreihe verlassen, die vom 25. Juni bis zum 10. Juli auf der National Mall stattfinden sollte.

Kurz nach seinem Amtsantritt hatte Trump eine Task Force eingesetzt, die die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Staatsgründung vorbereiten soll. Den Vorsitz übernahm er selbst, Vizepräsident J.D. Vance wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt.