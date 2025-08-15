Trumps Team hat tatsächlich Angriffspläne gegen Mexiko

Ein neues, in der vergangenen Woche von US-Präsident Donald Trump unterzeichnetes Dekret erteilt dem Pentagon die Genehmigung, militärische Gewalt gegen lateinamerikanische Drogenkartelle in Mexiko einzusetzen, die als Terrororganisationen eingestuft sind, so Regierungsquellen.

„Kein Plan für eine Invasion“ – aber Drohung bleibt

Ein mit der Angelegenheit vertrauter US-Beamter bestätigte ROLLING STONE bestimmte Details zu dem von Trump unterzeichneten Dekret gegen Mexiko, das zuerst von der „New York Times “gemeldet wurde. Weitere informierte Quellen in oder nahe der aktuellen Trump-Regierung sagen, dass diese Regierung ernsthaft plant, den südlichen Nachbarn anzugreifen, falls Mexiko Trump nicht gibt, was er will. Laut Regierungsvertretern und anderen Eingeweihten ist dies kein Bluff. Dieser US-Präsident will Mexikos Souveränität gewaltsam verletzen. Wann immer er es für nötig hält. Er hatte schließlich im Wahlkampf 2024 praktisch damit geworben.

US-Regierungsbeamte bestehen darauf, dies nicht als Plan für eine Invasion zu bezeichnen. Ein ranghoher Regierungsbeamter sprach über das neue Dekret. „Es ist keine Verhandlungstaktik. Es ist nicht Art of the Deal. Der Präsident hat klar gesagt, dass ein Schlag … kommen wird, sofern wir nicht einige große, grundlegende Veränderungen sehen.“

Das wirkt eher wie eine Einschüchterungskampagne im Mafia-Stil mit dem angeblichen Ziel, die mexikanische Regierung dazu zu zwingen, Amerikas Fentanyl-Krise zu lösen. Doch die Bedrohung der mexikanischen Souveränität ist damit nicht weniger real.

Mexikos Zugeständnisse und Trumps Vorgeschichte der Drohungen

Als Reaktion auf Trumps Anweisung, Drogenkartelle ins Visier zu nehmen, lehnte Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum vergangene Woche den Einsatz von US-Militär in Mexiko ab. Anfang dieser Woche jedoch lieferte Mexiko 26 mutmaßliche Kartellmitglieder an die USA aus Ein Schritt, den Generalstaatsanwältin Pam Bondi als Teil der „historischen Bemühungen der Trump-Regierung zur Zerschlagung von Kartellen und ausländischen Terrororganisationen“ feierte. Die Flüchtigen werden wegen verschiedener Bundes- und Bundesstaatendelikte angeklagt. Darunter Drogenhandel, Entführung, Mord und Geldwäsche. Unter den Festgenommenen befinden sich auch Anführer großer Kartelle wie des Jalisco New Generation Cartel (CJNG).

Ein ähnlicher Transfer fand im Februar statt, als die mexikanische Regierung 29 Kartellmitglieder in die USA schickte. Beide Auslieferungen folgten auf das Säbelrasseln der Trump-Regierung. Experten zufolge sind diese Schritte der Versuch, eine US-Militärintervention zu verhindern. Und laufende Handelsverhandlungen zu retten.

Trump und andere führende Republikaner haben Mexiko seit Jahren offen mit einer US-Invasion gedroht und dabei die Fentanyl-Krise und die Drogenkartelle als Rechtfertigung angeführt. Die Republikanische Partei und ihr Anführer sprechen offen darüber. Und behandeln es, als sei es solide Politik.

Terrorlisten und rechtliche Grundlagen

Bei einer Veranstaltung an der Harvard University im Dezember 2024 fragte ROLLING STONE mehrere Trump-Vertraute, warum der damalige Präsident-elect und andere Republikaner so oft über eine Invasion Mexikos sprechen. James Blair, heute stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, antwortete ernsthaft, Trump habe „niemals“ eine Invasion vorgeschlagen. (Noch Ende Januar sagte der Präsident Reportern, dass er die Möglichkeit, US-Spezialeinheiten nach Mexiko zu schicken, keineswegs ausschließe. „Könnte passieren“, meinte er. „Seltsamere Dinge sind schon geschehen.“)

Die Regierung ging im Januar den ersten Schritt, als das US-Außenministerium acht Kartelle als ausländische Terrororganisationen einstufte. Darunter das Sinaloa-Kartell, CJNG, das Northeast-Kartell, die Michoacán-Familie, die United Cartels und das Golfkartell. Auch die salvadorianische MS-13-Bande und die venezolanische Tren-de-Aragua-Bande kamen auf die Liste. Diese Einstufung zieht US-Sanktionen nach sich. Darunter das Einfrieren von Vermögenswerten, Beschränkungen finanzieller Transaktionen und Verbote für US-Bürger und Organisationen, Unterstützung zu leisten. Doch Geoffrey Corn, Direktor des Center for Military Law and Policy an der Texas Tech University School of Law, sagt, die Terrorlisten berechtigten nicht zum Einsatz militärischer Gewalt.

„Man muss glaubwürdig argumentieren, dass die USA einem bewaffneten Angriff ausgesetzt sind“, sagt Corn, ein pensionierter Judge Advocate Officer der US-Armee und ehemaliger Chefberater für Kriegsrecht. „Die Darstellung, dass wir von diesen Kartellen angegriffen werden, ist entscheidend, um die Kriegsbefugnisse des Präsidenten zu nutzen.“ (Die Terrorlisten dienten auch als Rechtfertigung, Hunderte venezolanische Migranten in ein berüchtigtes Mega-Gefängnis in El Salvador zu verlegen.)

Krieg als Werkzeug – und seine Risiken

Corn argumentiert, dass die Trump-Regierung Migration bereits als Invasion bezeichnet habe, sodass es kein großer Schritt sei, auch Drogenlieferungen als Angriff zu sehen. Er gesteht, dass er eine Argumentation entwickeln könnte, wonach Drogen ein Angriff seien, Mexiko nicht verhindern könne, dass sein Territorium dafür genutzt werde, und Spezialoperationen somit eine verhältnismäßige Antwort seien. Aber sei das eine tragfähige Politik? Die USA hätten bereits in den Kriegen im Irak und in Afghanistan vergeblich versucht, sich freizuschießen. Mit katastrophalen Folgen.

„Es ist sehr leicht, die USA in einen Krieg hineinzuziehen, und sehr schwer, wieder herauszuholen“, sagt Corn gegenüber ROLLING STONE. Und fügt hinzu, dass es seit den Anschlägen vom 11. September kaum noch Schranken für militärische Abenteuer gebe. „Es ist zu einfach geworden, in den Krieg zu ziehen.“

Trump, der sich im Wahlkampf als Friedenspräsident darstellte, scheint nun eifrig, das Militär als Allzweckwaffe einzusetzen. Zuletzt beim Einsatz von Truppen in Los Angeles zur Niederschlagung von Protesten gegen Einwanderungsrazzien. Und nun in Washington, D.C., nachdem eine Gruppe Jugendlicher angeblich einen Regierungsmitarbeiter mit dem Spitznamen „Big Balls“ verprügelt hatte.

Geheimpläne, Drohnen und Spezialeinheiten

ROLLING STONE berichtete im November, dass Trumps künftige Regierung eine „weiche Invasion“ Mexikos in Betracht zog, bei der US-Spezialkräfte heimlich entsandt würden, um Kartellbosse zu töten. Mögliche Pläne reichten von Drohnen- und Kommandoeinsätzen über Luftschläge gegen Kartell-Infrastruktur oder Drogenlabore bis hin zum Einsatz von Militärtrainern und „Beratern“ sowie Cyberangriffen auf Drogenbosse und deren Netzwerke.

Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, der das Thema verfolgt, sagt, dass das neue Trump-Dekret mehr umfasse als nur die mexikanischen Kartelle. Der Fokus liege darauf, Kartelloperationen in der gesamten Region zu stören. Bereits vor der Terror-Einstufung hätten US-Militär und CIA ihre Überwachungsflüge gegen mexikanische Kartelle intensiviert. Die Drohnenflüge seien Teil einer andauernden Überwachungswelle, die wahrscheinlich auch Handykommunikation nahe der Südgrenze abfange und entschlüssele.

Militärische Zielplanung läuft bereits

US-Beamte sagen, dass es seit Trumps Amtseinführung im Januar mehrere Treffen zwischen Pentagon, Weißem Haus und Geheimdienststrategen gegeben habe, um den Einsatz des US-Militärs gegen Kartelle zu planen. Der Präsident und einige seiner obersten Berater hätten persönlich Ziellisten für mögliche Drohnenschläge auf mexikanischem Gebiet angefordert. Eine Quelle aus dem Verteidigungsministerium sagt, dass Einheiten in Fort Bragg Zielpakete vorbereiten. Welche Einheit oder welche Ziele genau, wurde nicht genannt. Fort Bragg ist die Heimat sowohl des Army Special Operations Command als auch des Joint Special Operations Command, das Delta Force und Seal Team Six beaufsichtigt.

Ein Bundesagent an der Südgrenze berichtet von einer „extremen Neuausrichtung“ auf Kartelloperationen in den letzten Monaten. In der ansonsten oft konfliktreichen Zusammenarbeit zwischen Behörden habe es ein spürbares Maß an Kooperation gegeben. Einschließlich des Austauschs von Geheimdienstinformationen mit normalerweise auf externe Bedrohungen fokussierten Diensten.

Mögliche Ziele und Symbolwirkung

Falls — oder wenn — Trump beschließt, in Mexiko etwas in die Luft zu sprengen, werde ihm eine vorbereitete Liste von Optionen vorgelegt. Diese könnte Ziele wie hochrangige Kartellstützpunkte, Verstecke der Führung oder Drogenproduktionsstätten enthalten, die durch US-Geheimdienste identifiziert wurden. Stefano Ritondale, ein ehemaliger Armeegeheimdienstoffizier, der unter dem Namen „All Source News“ auf X aktiv ist, sagt, dass das Ziel bei einem Angriff groß und symbolträchtig sein dürfte.

„Warum die mexikanische Regierung wegen eines Chemikers, Waffenhändlers oder Geldwäschers verärgern?“, fragt Ritondale, der heute als Chief Intelligence Officer für das private Analyseunternehmen Artorias arbeitet.

El Mencho als wahrscheinlichstes Ziel

In einem solchen Szenario würde der Präsident — so Personen, die mit ihm darüber gesprochen haben — ein Ziel wollen, das für die Operationen eines Drogenbosses so bedeutend ist, dass er im Fernsehen eine landesweite Ansprache halten und den historischen Charakter der Militäraktion herausstellen könnte. So, wie er es beim Tod des IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi tat.

Würde Ritondale wetten, setze er auf Nemesio Oseguera, auch bekannt als El Mencho, den Anführer des CJNG. Die US-Regierung hat für Informationen, die zu seiner Festnahme führen, eine Belohnung von 10 Millionen Dollar ausgesetzt — eine der höchsten je angebotenen Prämien.

„El Mencho ist der Einzige, für den es sich lohnt“, sagt er.

Weitere mögliche Ziele und Kartellstrukturen

Eines der sechs als Terrororganisation eingestuften Kartelle, das CJNG, gilt laut mexikanischer Regierung als mächtigstes Drogenkartell des Landes. Mit geschätzten Vermögenswerten von 20 Milliarden Dollar erzielt CJNG Einnahmen aus Drogen wie Fentanyl und Kokain sowie durch Erpressung in der Tortilla-, Avocado-, Limetten- und Hühnerindustrie. Auch Benzindiebstahl und betrügerische Timeshare-Geschäfte sind Einnahmequellen. Am Mittwoch verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen vier Personen und 13 Firmen in Mexiko wegen Timeshare-Betrugs unter Leitung des CJNG.

Ein weiteres mögliches Ziel ist Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ein wichtiger Anführer von Los Chapitos. Bekannt als „El Chapito“, liegt das Hauptgeschäft dieser Fraktion im internationalen Drogenhandel, insbesondere beim Schmuggel von Fentanyl in die USA.

Auswirkungen und Zweifel am Erfolg

„Die Narcos achten darauf“, sagt Mica Treviño, Betreiberin von CartelInsider.com, einer Website zur Erforschung der Kartelle. „Der Fokus liegt derzeit noch auf ihren Rivalen. Aber niemand übersieht, dass die USA oben kreisen und jede Bewegung beobachten.“

Ein Schlag gegen einen Kartellchef würde vermutlich wenig dazu beitragen, den Drogenfluss über die Südgrenze zu stoppen. Carolyn Gallaher, Professorin für Guerilla- und paramilitärische Gewalt an der School of International Service der American University, sagte Rolling Stone im Januar, dass eine Kampagne zur „Enthauptung“ der Kartelle nur eine Nachfolgekrise auslösen würde, die mit Gewalt gelöst wird — und letztlich wenig zur Erreichung der Regierungsziele beitragen würde.

„Egal, ob man jemanden von der Straße holt, es gibt unzählige, die den Platz einnehmen“, sagt der Agent nahe der Grenze. „Werden sie sich anpassen? Absolut. Werden sie sich erholen? Ja. Sie werden nicht aufhören zu operieren.“