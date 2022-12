TV-Tipp: „Like a Rolling Stone: 1965, im Studio mit Bob Dylan“

Am Freitag (09. Dezember) läuft „Like a Rolling Stone: 1965, im Studio mit Bob Dylan“ um 23:45 Uhr auf Arte. Wer den Film im Fernsehen verpasst, kann ihn sich noch bis zum 03. Dezember 2023 in der Arte Mediathek anschauen.

Die 74-minütige szenische Nachstellung zeigt die Entstehungsgeschichte vom Dylans legendärem Song „Like a Rolling Stone“. Gedreht wurde der Film unter der Leitung von Regisseur Julien Condemine in Zusammenarbeit mit Arte Frankreich.

Die Szenerie des Films ist ein Musik-Studio in New York im Jahr 1965. Dort warten vier Musiker auf Bob Dylan (Sébastien Pouderoux), welcher als Letztes eintrifft. Sie fangen an zu spielen, doch es entstehen Augenblicke des Wartens, Zweifelns und der Kreativlosigkeit, da noch keiner so richtig weiß, in welche Richtung es gehen soll. Doch am Ende entsteht einer der größten Songs der Geschichte – „Like a Rolling Stone“.

Neben Dylan (Sébastian Pouderoux) sind noch dabei: Produzent Tom Wilson (Gilles David), der schnell die Geduld verliert; Gitarrist Mike Bloomfield (Stéphane Varupenne), der als Dylans einziger Ansprechpartner und Vermittler dort ist; Keyboarder Al Kooper (Christophe Montenez), der nur aus Liebe zu Dylan ein Teil ist, sowie der Pianist Paul Griffin (Hugues Duchêne) und Schlagzeuger Bobby Gregg (Gabriel Tur).