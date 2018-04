Seinen Durchbruch als Solokünstler erzielte Michael Jackson von den Jackson 5 im Jahr 1979: Unter der Leitung des Produzenten Quincy Jones veröffentlichte er das Album „Off The Wall“ mit Hits wie „Rock With You“ und „Don’t Stop ‚Til You Get Enough“. Mit dem Disco-Soul-Album legte der 21-Jährige den Grundstein für sein späteres Meisterwerk „Thriller“.

In einer Dokumentation zeichnet Spike Lee, der auch schon das „Bad Album“ mit einem Film würdigte („Bad 25“), die Entwicklung des Sängers nach. In dem 2016 erstveröffentlichten Film, der einem „Off The Wall“-Reissue beigefügt war, zeigt der Regisseur zeigt bislang Unveröffentlichtes aus den Jackson-Archiven sowie Interviews mit Musikern und Familienmitgliedern. Gesprächspartner sind unter anderem Lee Daniels, The Weeknd, Pharrell Williams, Kobe Bryant, Mark Ronson, John Legend, Questlove und die Verwandten Katherine, Joe, Marlon und Jackie Jackson.

100. Gnarls Barkley – Crazy „Crazy“ war eine Besonderheit in den 200ern: ein universeller Popsong, der auf jedem – wirklich jedem – Radiosender gespielt wurde. Er erreichte die Top10 sowohl in den Pop-, als auch in den modernen Rock-Charts und wurde von diversen Künstlern (Von Nelly Furtado bis Billy Idol) gecovert. Die Lyrics, die das Risiko preisen, entstanden durch eine Konversation zwischen Cee-Lo und Danger Mouse in einem Studio: Das Team stellte nämlich fest, dass ihre Genre-übergreifenden Ideen tatsächlich „crazy“ sind. Mit einer unheimlichen Melodie, die vom Film-Komponisten Ennio Morricone inspiriert wurde, fühlte sich „Crazy“ allerdings gar nicht wie ein Hit an. „Es war zu weit weg vom Urban Radio und zu Urban für das Rock Radio“, verriet Danger Mouse dem Rolling Stone. Erschienen auf: St. Elsewhere (Downtown)  Fotostrecke: Die 500 besten Songs aller Zeiten: Platz 100 bis 1

TV-Tipp und jetzt im Stream: „Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall“ von Arte: