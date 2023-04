TWICE: Erstes Deutschland-Konzert geplant

TWICE bei den „Gaon Chart K-Pop Awards“ am 23. Januar 2019 in Seoul.

Die K-Pop-Gruppe TWICE kündigte an, ihre fünfte Welttour „READY TO BE“ um sechs Termine zu erweitern. Dabei kommt die Girl-Group für drei Konzerte erstmals nach Europa. Am 8. September 2023 spielt die neunköpfige Band in London, am 11. September in Paris und schließlich am 14. September in der Berliner Mercedes-Benz Arena.

Infos zum Vorverkauf für die Berlin-Show hier:

5TH WORLD TOUR ‚READY TO BE‘

Do. 14.09.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena

MagentaMusik Prio Tickets:

Do., 27.04.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 27.04.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 28.04.2023, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-twice-1263683

TWICE besteht aus den neun Mitgliedern Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung und Tzuyu. Die Gruppe veröffentlichte im März 2023 ihr 12. Mini-Album „READY TO BE“. Ihre zweite englisch-sprachige Single „MOONLIGHT SUNRISE“ erschien am 20. Januar 2023.