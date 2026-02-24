Jahrestag der russischen Invasion: U2 veröffentlichen Doku zu „Yours Eternally“

U2 legen nach. Zum vierten Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine veröffentlichen sie einen viereinhalbminütigen Dokumentarfilm, der ihren neuen Song „Yours Eternally“ unterlegt, zu sehen auf dem YouTube-Kanal der Band. Erst am Aschermittwoch erschien die EP „Days Of Ash“, zu der es zunächst lauter

gab.

Der ukrainische Kameramann/Filmemacher Ilya Mikhaylus hat den Kurzfilm im Dezember 2025 gedreht. Er hat mit seinem Team das Khartiya-Korps begleitet, das in der Region Charkiw gegen die russischen Truppen kämpft und aus 40.000 Soldat:innen besteht. Sie sind hier bei allem zu sehen, was ihren „Alltag“ ausmacht: Sie laufen zwischen zerstörten Häusern, zucken bei Explosionen zusammen, sitzen im Panzer, essen aus Näpfen. In improvisierten Büros wird auch mal eine Katze gestreichelt, ums Lagerfeuer ein bisschen geklampft. Kerzen für die Toten, für viel mehr Besinnlichkeit ist kein Platz im täglichen Kampf.

Mit der hymnischen Musik im Hintergrund ist das alles schwer zu ertragen – und das ist wahrscheinlich genau das Ziel. Die Sinnlosigkeit von Kriegen! Und doch: „If you have the chance to hope/ It’s a duty“ lautet die Kernzeile des Stücks.

Die lange Version des Dokumentarfilms kommt Ende 2026

Eine lange Version dieser Dokumentation soll Ende des Jahres erscheinen. Mikhaylus dazu: „In diesem Kurzfilm und in dem kommenden Dokumentarfilm in voller Länge versuchen wir, das schlagende menschliche Herz dieser unglaublichen Männer und Frauen zu zeigen, die Kämpfe und Opfer, die sie jeden Tag für das Heiligste auf diesem Planeten bringen – die Freiheit.“

Auch der Song „Yours Eternally“ handelt von der Freiheit, die verteidigt werden muss. Und es ist eher ein Versprechen als eine Drohung, wenn Bono verkündet: „Don’t bet/ On getting rid of me/ Yours eternally!“ Geschrieben wurde er von U2, die Lyrics stammen von Bono, The Edge, Ed Sheeran und Simon Carmody. Bono gab zu, dass Ed Sheeran zunächst Sorge hatte, weil er sich gar nicht so explizit politisch äußern sollte. Bono beruhigte ihn – ein kleiner Bluff, wie er später gestand. Im Song ist auch der ukranische Sänger Taras Topolia zu hören – und im Chor singen unter anderem Bob Geldof und seine Frau Jeanne Marine mit.