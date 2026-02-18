Bono über Zeitplan für neues U2-Album und Larry-Comeback

U2 überraschten ihre Fans am Mittwochnachmittag mit der Veröffentlichung der sechsstückigen EP „Days of Ash“, die sich mit Themen wie Israel, der Ukraine und dem Vorgehen der US-Regierung gegen Einwanderer durch die ICE befasst. Zugleich gaben sie den Fans ein Update zu ihrem lang erwarteten Nachfolgealbum von „Songs of Innocence“ aus dem Jahr 2017.

„Es sind weit mehr als 25 Songs in Arbeit“, sagte Bono in einem neuen Interview mit dem offiziellen U2-Fanzine „Propaganda“. „Aber ich würde sagen, etwa 25 sind es wert, für U2-Projekte in den nächsten Jahren in Betracht gezogen zu werden.“

Und weiter: „Die Albumkandidaten unterscheiden sich in Stimmung und Thema stark von denen, die wir für die EP „Days of Ash“ ausgewählt haben. Mehr Songs des Feierns als des Klagens … eher eine trotzig freudige Art von Gefühl, um diese ängstlichen Zeiten anzugehen … fast eine Karnevalsatmosphäre.“

„Serious fun is required“

„Man kann nur eine gewisse Zeit gegen die Dunkelheit antreten“, sagt er später im Interview. „Wir werden versuchen, das Licht sehr bald heller zu machen … Wir werden versuchen, es ineinander und in unseren Fans zu finden. Und wir werden versuchen, diese Karnevalsatmosphäre in unserem Publikum zu finden, in der wir uns hoffentlich gegenseitig nicht nur zeigen können, wo wir stehen, sondern auch, wo wir stehen wollen … Ernsthafter Spaß ist erforderlich. Wir können nicht immer zulassen, dass die schlechten Nachrichten die guten übertönen.“

Die Arbeit begann nach dem Abschluss ihrer 40 Konzerte umfassenden Sphere-Residenz im März 2024. Diese Shows spielten sie mit Ersatzschlagzeuger Bram van den Berg, während sich Larry Mullen Jr. von einer Nackenoperation erholte. Doch bei all diesen Aufnahmesessions sitzt er wieder am Schlagzeug. Im Interview mit „Propaganda“ sagt Bono, Mullen sei „neu aufgebaut“ worden. „Sein Spiel ist so innovativ wie eh und je“, sagt er. „Ich komme nicht über das Gefühl im Raum hinweg, wenn wir tatsächlich zusammen spielen.“

Larry Mullen Jr. über seine Rückkehr

In einem separaten Interview mit Mullen sprach der Schlagzeuger über seine Zeit abseits der Band. „Ich will nicht lügen, es war nicht leicht, die Sphere-Residenz verletzungsbedingt zu verpassen“, sagt er. „Aber ich habe meine Symptome über ein paar Jahre hinweg ignoriert und einfach weitergemacht. Es stellte sich heraus, dass ich nicht unverwundbar bin, und wenn man nicht auf seinen Körper hört, sind die Konsequenzen unvermeidlich.“

„Um ehrlich zu sein“, fährt er fort. „Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt wieder spielen könnte, also war es eine große Sache, wieder mit Edge, Adam und Bono im Raum zu sein. Allerdings musste ich einige Veränderungen vornehmen, etwa wie ich am Schlagzeug sitze und die Höhe der einzelnen Teile. Andere Veränderungen erfordern mehr Übung, sie betreffen eher meine Herangehensweise und Intention. Ich war immer ein intensiver Spieler, aber ich versuche es mit einem entspannteren Ansatz, und ich genieße die Erfahrung. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass ich mir nicht mehr so wehtue wie früher.“

Einen Zeitplan für das neue Album gibt es nicht, aber „Propaganda“ merkt an, dass es „nicht mehr weit entfernt“ sei.