1. American Obituary

2. The Tears of Things

3. Song of The Future

4. Wildpeace – von Yehuda Amichai, gelesen von Adeola, mit Musik von U2 und Jacknife Lee

5. One Life At A Time

6. Yours Eternally (feat. Ed Sheeran & Taras Topolia)

Als Vorbote eines neuen Studioalbums, das Ende 2026 erscheinen soll, haben „U2 – Days Of Ash“ veröffentlicht, eine Standalone-EP, die fünf neue Songs sowie ein vertontes Gedicht vereint: „American Obituary“, „The Tears Of Things“, „Song Of The Future“, „Wildpeace“, „One Life At A Time“ und „Yours Eternally“ – mit den Gaststars Ed Sheeran und Taras Topolia.

U2 veröffentlichen „Days of Ash“: Alle Infos zur E.P.!

Bono beschreibt die Entstehung der EP als „intensiven Moment der Wiederbegegnung“: „Es war elektrisierend, wieder zu viert im Studio zu stehen. Die Songs auf ‘Days Of Ash’ unterscheiden sich deutlich von dem Material, das später in diesem Jahr auf dem Album erscheinen wird. Aber wir konnten sie nicht länger zurückhalten – sie wollten hinaus. Es sind Lieder des Widerstands, des Entsetzens, Klagen. Feierlichere Stücke folgen. Denn nichts an diesen Zeiten ist normal, auch wenn wir täglich Bilder davon auf unseren kleinen Bildschirmen sehen. Wir müssen uns dem stellen, um wieder Vertrauen in die Zukunft zu finden – und ineinander.“

Larry Mullen Jr.: „Ob jemand eine neue Platte von uns braucht, hängt davon ab, ob sie es verdient, gehört zu werden. Ich glaube, diese Songs stehen unseren stärksten Arbeiten in nichts nach. Der Zeitpunkt für neue Musik ist nie leicht zu bestimmen – aber wenn man die Welt betrachtet, fühlt es sich jetzt richtig an. Seit unseren frühen Kooperationen mit Amnesty oder Greenpeace war Haltung immer Teil unserer Identität. Reaktionen bleiben da nicht aus. Doch genau das ist einer der Gründe, warum es uns noch gibt.“

Adam Clayton: „Ich bin begeistert von diesen Songs – und überzeugt, dass sie genau jetzt erscheinen müssen.“

The Edge: „Wir glauben an eine Welt, in der Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. In der Kultur, Sprache und Erinnerung nicht durch Angst verstummen. In der Würde nicht verhandelbar ist. Das ist keine Mode, sondern unser Fundament. Und wir stehen gemeinsam darauf.“

Verweis auf die Tötung von Renée Nicole Macklin Good

„American Obituary“ bezieht sich auf die Ereignisse vom 7. Januar 2026 in Minneapolis, als Renée Nicole Macklin Good während eines friedlichen Protests aus nächster Nähe von ICE-Beamten erschossen wurde.

„The Tears Of Things“ lehnt sich an ein Buch des Franziskaners Richard Rohr an. Der Song behandelt ein Gespräch zwischen Michelangelos „David“ und seinem Schöpfer.

„Song Of The Future“ erinnert an Sarina Esmailzadeh: Die 16-Jährige Iranerin wurde von Sicherheitskräften misshandelt und erlag ihren Verletzungen – offizielle Stellen erklärten ihren Tod anders.

„Wildpeace“ ist eine Lesung des Gedichts des israelischen Autors Yehuda Amichai. Vorgetragen wird es von Adeola (Les Amazones d’Afrique), musikalisch begleitet von U2 und Produzent Jacknife Lee.

„One Life At A Time“: eine Widmung an Odeh Hadalin, ein palästinensischer Aktivist und Englischlehrer, der am 28. Juli 2025 in seinem Dorf im Westjordanland getötet wurde. Hadalin hatte als Berater an dem Dokumentarfilm „No Other Land“ mitgewirkt.

„Yours Eternally“ entstand in Kooperation mit dem ukrainischen Musiker und Soldaten Taras Topolia sowie Ed Sheeran. Kurz nach Beginn der russischen Invasion 2022 spielten Bono und The Edge auf Einladung von Selenskyj in einer Kyjiwer U-Bahnstation. Dort begegneten sie Topolia persönlich.

Kurzfilm mit U2

Begleitet wird das Stück von einem viereinhalbminütigen Dokumentarfilm des ukrainischen Kameramanns Ilya Mikhaylus. Die Premiere findet am 24. Februar statt, dem Jahrestag der Invasion. Gedreht im Dezember 2025, soll der Film das Leben von Alina und ihren Kamerad:innen an der Front zeigen.

„Propaganda“ ist zurück

Parallel zur EP erscheint eine Neuauflage des „Propaganda“-Magazins, digital und als limitierte Printausgabe. Vor 40 Jahren, im Februar 1986, erschien die erste Ausgabe des U2-Fanclub-Mags.

Das neue E-Zine „U2 – Days Of Ash: Six Postcards From The Present… Wish We Weren’t Here.“ enthält 52 Seiten mit exklusiven Gesprächen mit Regisseur Ilya Mikhaylus und Produzent Pyotr Verzilov, dazu Beiträge von Taras Topolia, Songtexte, persönliche Texte der Bandmitglieder sowie ein Q&A mit Bono.