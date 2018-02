100. Gnarls Barkley – Crazy „Crazy“ war eine Besonderheit in den 200ern: ein universeller Popsong, der auf jedem – wirklich jedem – Radiosender gespielt wurde. Er erreichte die Top10 sowohl in den Pop-, als auch in den modernen Rock-Charts und wurde von diversen Künstlern (Von Nelly Furtado bis Billy Idol) gecovert. Die Lyrics, die das Risiko preisen, entstanden durch eine Konversation zwischen Cee-Lo und Danger Mouse in einem Studio: Das Team stellte nämlich fest, dass ihre Genre-übergreifenden Ideen tatsächlich „crazy“ sind. Mit einer unheimlichen Melodie, die vom Film-Komponisten Ennio Morricone inspiriert wurde, fühlte sich „Crazy“ allerdings gar nicht wie ein Hit an. „Es war zu weit weg vom Urban Radio und zu Urban für das Rock Radio“, verriet Danger Mouse dem Rolling Stone. Erschienen auf: St. Elsewhere (Downtown)