Veranstalter Semmelmann fordert Konzerte ohne Beschränkungen ab September

Diese Nachrichten machen Hoffnung auf eine baldige Rückkehr der Konzerte und Parties.

Sowohl Hamburg als auch Bayern wollen nach Angaben der Deutschen Presseagentur die noch immer geltenden Corona-Maßnahmen für Kultur- und Sport-Events lockern. In Hamburg sollen die Lockerungen bereits ab Freitag, dem 1. Juli gelten. Ab welchem Datum in Bayern gelockert werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Neue Informationen hierzu werden wir fortlaufend aktualisieren. Für Hamburg bedeuten die Lockerungen, dass noch in dieser Woche wieder getanzt werden könnte. Allerdings nur unter freiem Himmel, in abgegrenzten Bereichen und unter Einhaltung strenger Hygieneregeln. Dies gab der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am heutigen Dienstag (26. Juni) nach einer Besprechung des Senats…