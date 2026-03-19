Veranstaltungstipp: Inio Asano auf der Leipziger Buchmesse

Mit Inio Asano begrüßt die Leipziger Buchmesse (19.-22. März 2026) einen echten Manga-Stargast. Der Japaner, berühmt geworden mit „Gute Nacht, Punpun“ (2013–2016, Tokyopop) und aktuell mit „Mujina into the Deep“ (Tokyopop) im Gespräch, wird in Leipzig mit zwei Programmpunkten vertreten sein.

Im Zentrum seines Messeauftritts steht „Mujina into the Deep“: Der Manga entwirft ein düsteres Szenario über Figuren, die außerhalb gesellschaftlicher Strukturen existieren und unter prekären Bedingungen um ihr Überleben ringen.

Termine mit Inio Asano auf der Leipziger Buchmesse

Am Freitag, 14:00 bis 15:00 Uhr, spricht Asano im Rahmen eines Panels auf dem Schwarzen Sofa in Halle 1 über die Entstehung des neuen Buchs, seine Arbeitsweise sowie über wiederkehrende Themen und Einflüsse in seinem Werk. Dabei wird auch ein Blick auf frühere Veröffentlichungen geworfen.

Am Samstag, ebenfalls von 14:00 bis 15:00 Uhr auf dem Schwarzen Sofa in Halle 1, steht eine Live-Zeichnung im Mittelpunkt. Asano gibt dabei Einblicke in seine zeichnerische Praxis und erläutert die Entwicklung seiner Bildwelten von der Skizze bis zur finalen Umsetzung.

Inio Asano wird hier also bei der Arbeit zu sehen sein: Auf der Bühne entsteht eine Zeichnung in Echtzeit, während Asano seine Herangehensweise offenlegt und sein aktuelles Projekt „Mujina into the Deep“ als Ausgangspunkt nutzt, um den Weg von der ersten Idee bis zur ausgearbeiteten Seite nachzuzeichnen. Zugleich richtet sich der Blick auch auf praktische Erfahrungen, die für jüngere Künstlerinnen und Künstler Orientierung bieten können.

Programmübersicht: