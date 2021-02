Verdächtiger festgenommen: 70-Jähriger soll Nicki Minajs Vater (✝64) angefahren haben

Dave Grohl verrät: „Wir haben tatsächlich ein paar Sachen aufgenommen.“

Dave Grohl und Pat Smear haben verraten, dass sie ab und an die alten Nirvana-Zeiten aufleben lassen. Sie treffen sich wohl von Zeit zu Zeit mit Krist Novoselic und spielen privat Nirvana-Songs. Dabei sollen sogar einige Aufnahmen entstanden sein. „Wir spielen, als ob wir Nirvana wären“ Am Donnerstag (11. Februar) waren die Foo Fighters zu Gast in Howard Sterns „Sirius XM“-Show, um ihr kürzlich erschienenes zehntes Studioalbum „Medicine at Midnight“ zu promoten. An einer Stelle wurde Pat Smear, der 1993 zu Nirvana stieß, gefragt, ob er es jemals vermisse, mit Nirvana zu spielen. Darauf antwortete er, dass er gar keinen Grund…