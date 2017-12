Verlosung: „Game Of Thrones“ Staffel 7 auf Blu-ray + Tickets zur „Live Concert Experience“

Handlung

Winter ist da: Die siebte und vorletzte Staffel von „Game Of Thrones“ erzählt in sieben Folgen den Aufmarsch der Heere und Konfrontationen, die sich schon seit Jahren zusammengebraut haben. Daenerys Targaryen reist nach Westeros, Jon Schnee hat seine Macht im Norden weiter gefestigt und Cersei Lennister hat in Königsmund den Eisernen Thron selbst bestiegen. Zwischen neuen Verbündeten und Konflikten droht aber eine große Gefahr: Die Armee der untoten Weißen Wanderer, die all die anderen Rivalitäten plötzlich klein und bedeutungslos erscheinen lassen. Staffel 7 der HBO-Erfolgsserie bietet viele fesselnde Stunden. Auf Blu-ray und DVD gibt es obendrauf mit „Conquest & Rebellion“ noch eine 45 Minuten lange animierte Geschichte, die die turbulenten Ereignisse zeigt, die Westeros geprägt haben.

Die siebte Staffel „Game Of Thrones“ ist seit dem 14. Dezember auf Blu-ray und DVD erhältlich.

Verlosung

Zum Heimkinostart der siebten Staffel „Game Of Thrones“ verlosen wir nicht nur Exemplare auf Blu-ray, wir haben auch noch ein besonderes Schmankerl für alle Fans: Und zwar verlosen wir zusätzlich Tickets zur „Game Of Thrones Live Concert Experience“ für folgende Städte:

Berlin (14. Mai 2018)

Hamburg (29. Mai 2018)

München (4. Juni 2018)

Köln (8. Juni 2018)

Die Preise im Überblick:

Preis: 1x „Game Of Thrones“ Staffel 7 auf Blu-ray + 2 Tickets für die „Game Of Thrones Live Concert Experience“ Preis: 1x „Game Of Thrones“ Staffel 7 auf Blu-ray Preis: 1x „Game Of Thrones“ Staffel 7 auf Blu-ray

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und geben Sie als Lösungswort „Game Of Thrones + Wunschstadt“ an (Beispiel: Game Of Thrones + Berlin)

