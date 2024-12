Gewinnen: „Transformers One“-Fanpaket – Steelbook & Actionfigur

Zum Heimkinostart von „Transformers One“ am 12. Dezember 2024 verlost ROLLING STONE den Film in drei Fanpaketen bestehend aus Steelbook und Actionfigur.

„Transformers One“ von Regisseur Josh Cooley („Toy Story 4“) feierte sein Kinodebüt in Deutschland im Oktober – und obwohl er mit rund 97 Millionen eingespielten US-Dollar bisher hinter den kommerziellen Erwartungen blieb, avancierte er schnell zum Liebling der Kritik.

Im Gegensatz zu den bisherigen Filmen der beliebten Reihe setzt das Prequel nicht auf eine Live-Action-Verfilmung – sondern gänzlich auf Computeranimation.

Die Geschichte einer zerbrochenen Freundschaft

Der neue Film erzählt die Vorgeschichte der Charaktere Optimus Prime und Megatron auf dem Planeten Cybertron. Der junge Orion Pax, ein Bergbau-Roboter ohne Transformationszahnrad, entdeckt in einem Archiv die Geschichte der Primes, der ursprünglichen Cybertronianer.

Gemeinsam mit seinem Freund D-16 und der Bergarbeiterin Elita-1 gerät er in eine Reihe von Ereignissen, die sie in Konflikt mit dem korrupten Anführer Sentinel Prime bringen. Die Freundschaft der beiden gerät dabei zunehmend in Gefahr.

