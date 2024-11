Verlosung: Mandoki Soulmates „A Memory Of Our Future“ als signierte Vinyl

Am 10. Mai 2024 veröffentlichten Mandoki Soulmates ihr Studioalbum „A Memory Of Our Future“. Ein Album, welches komplett analog auf einem Magnetband aufgenommen wurde.

Gerade ist die Gruppe dabei, sich auf die Fertigstellung von Musikvideos und Konzertfilmen bis zum Ende des Jahres zu konzentrieren. Doch nach einigen erfolgreichen Sommerkonzerten und positiver Resonanz aus den USA, entschloss sich die Supergroup um Musiker Leslie Mandoki, noch einen draufzulegen: Mandoki Soulmates veröffentlichen eine limitierte Deluxe-Versionen des Albums auf White-Vinyl. Sie erscheint am 29. November.

Passend dazu verlost ROLLING STONE drei der limitierten Vinyl-Platten von „A Memory Of Our Future“ – mit Signatur von Leslie Mandoki.

So kommt ihr an die Platten

Einfach an gewinnen@rollingstone.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Stichwort: „Mandoki“, Einsendeschluss: 10.12. 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!