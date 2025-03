Dire Straits: „Brothers In Arms“ erscheint als Jubiläumsedition

Dire Straits und „Brothers In Arms“: Gitarre in den Wolken

„Brothers In Arms“ von Dire Straits ist mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Alben der Rockgeschichte. Anlässlich des 40. Jahrestages der Originalveröffentlichung am 17. Mai 1985 erscheint am 16. Mai 2025 eine Jubiläumsedition der LP. Sie wird als Einzel-Vinyl Version, 5LP Deluxe-Box und 3CD Deluxe Edition erhältlich sein.

Die Dire Straits veröffentlichten zwar nur sechs Studioalben, aber gemeinsam prägten „Dire Straits“ (1978), „Communiqué“ (1979), „Making Movies“ (1980), „Love Over Gold (1982), „Brothers In Arms“ (1985) sowie „On Every Street“ (1991) eine Ära.

„Brothers In Arms“, produziert von Mark Knopfler zusammen mit Neil Dorfsman, gilt als das erste Album, das vollständig digital aufgenommen wurde und war einer der ersten großen Megaseller des CD-Zeitalters. Enthalten sind Hits wie „Money for Nothing“, „Walk of Life“ und der legendäre Titeltrack „Brothers in Arms“. Knopflers markantes Gitarrenspiel, gefühlvolle Balladen und eingängige Rock-Hymnen – die Studioeinspielung „Brothers In Arms“ war prädestiniert für einen Hit in den Charts und präsentierte die Band auf der Höhe ihrer Schaffenskraft.

Formate von „Brothers In Arms“ (40th Anniversary Edition)

Die 1LP-Version von „Brothers In Arms“ (40th Anniversary Edition), die in dieser Form zum ersten Mal seit 1985 wiederveröffentlicht wird, ist identisch mit der Originalpressung, wobei die Songs „So Far Away“, „Money For Nothing“, „Your Latest Trick“ und „Why Worry“ gekürzt wurden, um sie an die Audiobeschränkungen des Vinylformats anzupassen.

Die 5LP- und 3CD-Deluxe-Versionen enthalten alle Albumtracks sowie ein bisher unveröffentlichtes Live-Konzert in voller Länge vom Municipal Auditorium in San Antonio, das die Band im Rahmen ihrer „Live In 85“ Tour spielte. Während ihrer damaligen Tour spielten Dire Straits 248 Auftritte (einschließlich Live Aid in London) in 117 Städten.

Die Deluxe-Editionen enthalten allesamt ein 16-seitiges Booklet mit Linernotes von Paul Sexton und neuen Interviews mit den Bandmitgliedern Mark Knopfler, John Illsley und Guy Fletcher. Dazu gibt es exklusive Kunstkarten.