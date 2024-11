Bruce Springsteens letzte Show 2024: Videos und Setlist

Bruce Springsteen und die E Street Band haben am Freitag (22. November) in der Rogers Arena in Vancouver den letzten Auftritt ihrer Welttournee im Jahr 2024 absolviert.

Opulentes Konzert mit Klassikern und Neuem

Mit insgesamt 31 Liedern, die fünf Jahrzehnte seiner Karriere umfassten, lieferte der Boss ganze drei Stunden und 20 Minuten ab. Zu großen Teilen performte er Material von „Born to Run“ (1975) und vier Songs von „Letter to You“ (2020). Auch drei Tour-Debüts von 2024, „Ramrod“, „Human Touch“ und „Brilliant Disguise“, gab er zum Besten.

Seht hier ein paar Highlights vom Vancouver-Auftritt:

Karriere-Ende? Von wegen!

Springsteen hatte 2023 noch mit einem Magengeschwür zu kämpfen, wegen dem er einige Auftritte verschieben musste. Auch Stimmprobleme machten dem „Born in the USA“-Star in letzter Zeit zu schaffen.

Knapp ein Jahr später, im August 2024 machte der 75-Jährige jedoch klar, dass er nicht ans Aufhören denke. „Wir sind seit 50 verdammten Jahren dabei, und wir geben nicht auf“, rief er ins Publikum, „wir werden keine Abschiedstournee machen! Jesus Christus! Keine Abschiedstournee für die E Street Band! Abschied von was? Von tausend Leuten, die euren Namen schreien? Raus mit euch. Ich gehe nirgendwo hin!“

Auch für 2025 hat Springsteen zwischen Mai und Juli mehr als ein Dutzend Konzerte in Europa geplant.

Die Setlist von Bruce Springsteen und der E Street Band in Vancouver:

1. Spirit in the Night

2. Lonesome Day

3. Ghosts

4. Letter to You

5. The Promised Land

6. Hungry Heart

7. Ramrod (Tour-Debüt)

8. Human Touch (Tour-Debüt)

9. Atlantic City

10. Youngstown

11. Long Walk Home

12. The E Street Shuffle

13. Nightshift (Cover Commodores)

14. I’m on Fire

15. Racing in the Street

16. Last Man Standing (Akustik-Version)

17. Backstreets

18. Because the Night (Cover Patti Smith Group)

19. Brilliant Disguise (Tour-Debüt)

20. Wrecking Ball

21. The Rising

22. Badlands

23. Thunder Road

24. Meeting Across the River

25. Jungleland

26. Born to Run

27. Bobby Jean

28. Dancing in the Dark

29. Tenth Avenue Freeze-Out

30. Santa Claus Is Comin’ to Town

31. I’ll See You in My Dreams