Verlosung: Tickets für das San Hejmo 2025

ROLLING STONE verlost Festivaltickets für das San Hejmo Festival 2025 u.a. mit Nina Chuba, K.I.Z und Sido

von 
K.I.Z 2024

K.I.Z 2024  |  Gewinne Tickets für das San Hejmo 2025. Foto: Getty Images Europe. Matt Jelonek. All rights reserved.

Das San Hejmo Festival 2025 findet vom 15. bis 16. August am Flughafen Weeze in Nordrhein-Westfalen statt. Wie in den vergangenen Jahren bietet das Event zwei Tage voller musikalischer Highlights. ROLLING STONE verlost VIP-Tickets inklusive Camping sowie Standard-2-Day-Tickets ohne Camping.

Dicht bepacktes Line-up

Zu den Main-Acts des diesjährigen San Hejmo zählen unter anderem Clueso, Finch, K.I.Z, Nina Chuba und Sido. Auf der Electronic Stage treten unter anderem Alle Farben, David Puentez, Drunken Masters und Gestört aber GeiL auf. Auch internationale Künstler:innen wie Natasha Bedingfield stehen auf dem Programm der Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen.

Verlosung Festivaltickets für das San Hejmo 2025

Gewinne mit ROLLING STONE 1×2 VIP 2-Day Tickets + Camping und Standard 2-Day Tickets ohne Camping für das Festival.

Wer gewinnen will, muss einfach an redaktion@rollingstone.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Dazu das Stichwort „San Hejmo 2025“ in die Überschrift. Teilnahmeschluss: 13.8.25. Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

