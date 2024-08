Rock am Ring & Rock im Park: Erste Bandwelle mit Idles, ohne Linkin Park

Die ersten Acts (na gut, von Slipknot wusste man es schon) für die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park sind öffentlich gemacht worden. Bisher liest sich das Line-up wie ein bunt gemischter Genre-Strauß mit Fan-Lieblingen – aber einige Überraschungen gibt es auch.

Diese Bands sind vom 6. bis 8. Juni live bei den Events dabei:

A Day To Remember

Beatsteaks

Biffy Clyro

Bring Me The Horizon

Feine Sahne Fischfilet

Idles

Jinjer

K.I.Z

Lorna Shore

Powerwolf

Sleep Token

Slipknot

The Ghost Inside

The Warning

Für Bring Me The Horizon wird es die einzige Show auf europäischem Festland sein.

Es werden noch einige Bandankündigungswellen folgen – schließlich sollen bei Rock am Ring und Rock im Park über 100 Artists antreten. Eine vierte Bühne ist außerdem angemeldet worden.

Große Ticketnachfrage

In der Pressemitteilung zu den Open-Air-Veranstaltungen heißt es außerdem: „Mehr als 90.000 Fans haben sich schon ein Weekend-Ticket gesichert, davon 55.000 für Rock am Ring und 35.000 für Rock im Park.“

Wer sich noch Karten für das Wochenende am Nürburgring bzw. auf dem Zeppelinfeld sichern möchte, kann das hier für Rock am Ring und hier für Rock im Park tun.

Linkin Park nicht wie erwartet bei erster Bandwelle dabei

Gerüchten zufolge hätten Linkin Park bei der ersten Headliner-Ankündigung dabei sein können. Doch von der Band ist (noch) nichts im Line-up zu lesen. Wobei die Suche nach einer geeigneten Person am Mikrofon sich wohl auch gerade noch hinzieht …