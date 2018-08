Verschollene Nacktszene Marilyn Monroes wiederaufgetaucht

Der 81-Jährige möchte nach 60 Jahren im Filmgeschäft in Rente. Sein letzter Film soll aber nochmals ein Coup werden.

Robert Redfords Karriere als Darsteller umfasst nun insgesamt 60 Jahre. Mit 21 Jahren stand er erstmals vor der Kamera und konnte seitdem bereits zwei Oscars gewinnen. Zudem gründete er das Sundance Film Festival mit. Insbesondere in den 1970ern Jahren feierte der Schauspieler große Erfolge mit Westernfilmen sowie dem Watergate-Thriller „Die Unbestechlichen“. Doch nun soll damit Schluss sein. In einem Interview mit dem US-Magazin „Entertainmaint Weekly“ sprach der 81-Jährige deutliche Worte aus: „Sag niemals nie, aber ich habe bereits ziemlich sicher beschlossen, dass es das war mit mir und der Schauspielerei und dass ich nach diesem Film in Rente gehen werde,…