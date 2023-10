Video-Compilation von Depeche Mode: „Strange/Strange Too“ erscheint erstmals auf DVD und Blu-ray

Zum ersten Mal erscheinen die Video-Compilations „Strange” und “Strange Too“ von Depeche Mode als gesammeltes Werk auf DVD und Blu-ray. Der Release ist für den 8. Dezember geplant – schon jetzt kann man sein persönliches Exemplar vorbestellen. Die Inhalte sind aus den Originalen neu restauriert worden. Dazu gehören elf Musikvideos und sechs bisher unveröffentlichte Outtake-Vignetten. Damit ist die Veröffentlichung ein Muss für Fans von Depeche Mode und Anton Corbijn.

Depeche Mode veröffentlichen Teaser-Video zum Release

Zu einem Teaser-Video in den sozialen Medien heißt es: „Strange/Strange Too kommt zum ersten Mal auf DVD und Blu-ray. Neu restauriert aus Originalquellen. Enthält 11 Musikvideos + 6 bisher unveröffentlichte Outtake „Vignetten“, plus neue Artwork und Liner Notes von Anton Corbijn. Erscheint am 8. Dezember. Jetzt vorbestellen.“

„Strange/Strange Too” erscheint zwar erst Anfang Dezember, DVD und Blu-ray können aber bereits hier vorbestellt werden.