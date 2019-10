Jason Newsted hat in einem Interview betont, dass der heutige Erfolg von Metallica auch ihm zu verdanken sei – er habe der Band in ihrer wohl schwersten Zeit Stabilität gegeben.

Im Gespräch mit dem US-Radiosender WZZR hat Jason Newsted erklärt, dass sein Einstieg in die Band maßgeblich zum Erfolg von Metallica beigetragen habe. In einer Zeit, als die Musiker um ihren Freund und Bassisten Cliff Burton trauerten (der Musiker kam 1986 bei einem Unfall mit dem Tourbus in Schweden ums Leben), habe Jason Newsteds Mitwirken Metallica zurück in die Spur gebracht. „Die Stabilisierung der Band, das würde ich unter anderem mir zuschreiben. Ja, es war harte Arbeit, ja, das kann nicht jeder. Aber, meine Güte, was haben wir erreicht. Weil wir die richtige Kombination aus Menschen zur richtigen Zeit und…