Metallica live in Berlin 2019: Bilder, Videos, Setlist vom Regen-Konzert

Auch wenn der Ablauf nahezu minutiös geplant ist und sich Setlist-Überraschungen seit mehreren Jahren in Grenzen halten, wird eines klar: Dave Grohl spielt für alle – die alten Fans sowie die neu Dazugewonnenen, die nur hinten am Bierstand mitschauen wollten, weil sie ihren Kumpel mit dem Autoschlüssel nicht finden konnten.

„Es war ein perfektes Festival“, schwärmen die Veranstalter am Sonntagnachmittag bei der abschließenden Pressekonferenz – sowohl, was das Wetter angeht, als auch die Stimmung. „Auch die Bands sind happy, man kann es sich nicht besser wünschen.“ Das Hurricane habe in diesem Jahr alle Bands bekommen, die man sich im Vorfeld vorgestellt hatte – darunter für den Sonntag mit den Foo Fighters und The Cure gleich zwei Headliner, die es nicht alle Tage zu sehen gibt. Vor allem Dave Grohl und seine Band waren es aber, die den Besuchern als finaler Act des Wochenendes noch ein letztes Mal alles abverlangte. Die…