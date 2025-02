Gregor Gysi und Alli Neumann im exklusiven Bundestagswahl-Interview

Am Sonntag (23. Februar 2025) ist Bundestagswahl. Wir haben Popstar Alli Neumann und Spitzenpolitiker Gregor Gysi zusammengebracht um über die Themen zu sprechen, die uns alle beschäftigen. Was wünschen sich beide von der kommenden Legislaturperiode? Wie wird es in Zukunft mit dem Abtreibungsrecht aussehen? Welcher Song ist der richtige, um als Bundeskanzler:in zu feiern? Und wie sieht eigentlich das ideale Frühstück aus?

Im Videointerview erfahrt ihr, warum sich Alli Neumann von den Grünen entfernt hat – und wie Gregor Gysi ausgerechnet durch die Beatles Bekanntschaft mit der Stasi machen musste. Außerdem verrät Gysi, wie er zu Kollegen wie Philipp Amthor und Friedrich Merz steht.