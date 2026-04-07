„Outcome“: Keanu Reeves, Cameron Diaz und Matt Bomer im Interview

In Jonah Hills „Outcome“, einer gelungenen Mischung aus Komödie und Drama, bringt ein Erpresservideo den Superstar Reef Hawk (Keanu Reeves) in Gefahr: Nicht nur seine Laufbahn, auch sein sorgsam gepflegtes öffentliches Image stehen plötzlich auf dem Spiel. Auf der Suche nach dem Menschen hinter der Erpressung wendet er sich an seine alten Freunde Kyle (Matt Bomr) und Xander (Cameron Diaz). Wir sprachen mit den drei Hauptdarstellern über den Film.