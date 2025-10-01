„The Smashing Machine“: Benny Safdie und Emily Blunt im Interview

Interview mit Regisseur und Hauptdarstellerin von „The Smashing Machine“.

von 
Artikel Teilen

Ab dem 02. Oktober 2025 im Kino: „The Smashing Machine“, das Biopic über den Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Mark Kerr. Im Interview erklären Regisseur Benny Safdie und Hauptdarstellerin Emily Blunt ihre Faszination für die Biografie des Stehaufmännchens Kerr – und wie sich eine Frau neben dem Muskelberg behaupten konnte.

„The Smashing Machine“: Benny Safdie und Emily Blunt im Interview

Neueste Videos
Interviews
Mehr Interviews
Meistgesehen
ROLLING STONE Sessions
Mehr ROLLING STONE Sessions
Deine Datensicherheit bei der Nutzung der Teilen-Funktion
Um diesen Artikel oder andere Inhalte über Soziale-Netzwerke zu teilen, brauchen wir deine Zustimmung für