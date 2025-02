„Das Geheimnis von Langlebigkeit“: Midge Ure im ROLLING-STONE-Interview

Auf seiner Tour „Catalogue: The Hits“ blickt Madge Ure, gemeinsam mit seiner Band Electronica, auf sein Umfangreiches Schaffen zurück. Stücke von Ultravox stehen dabei ebenso auf dem Programm wie seine Zeit mit Visage – und natürlich kommt auch sein Soloschaffen nicht zu kurz. Im Videointerview mit ROLLING STONE blickt er auf spezielle Phasen seiner Karriere zurück, spricht über Studioarbeit und verrät auch, an was er derzeit arbeitet.

Midge Ure – die Tourdaten:

17.03.2025 München • Muffatwerk

18.03.2025 Essen • Lichtburg

19.03.2025 Berlin • Metropol

20.03.2025 Leipzig • Haus Auensee

22.03.2025 Mainz • Schloss Kongresssaal

24.03.2025 Hamburg • Mojo

25.03.2025 Nürnberg • Löwensaal

26.03.2025 Stuttgart • Theaterhaus