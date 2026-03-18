Gehört Taylor Swift in die Country Music Hall of Fame?

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Als Vince Gill 2007 in die Country Music Hall of Fame aufgenommen wurde, war der Sänger, Songwriter und Gitarrist gerade einmal 50 Jahre alt – und damit der zweitjüngste Inductee in der Geschichte der Hall. Johnny Cash und Eddy Arnold waren beide 48, als sie 1980 beziehungsweise 1966 in Nashvilles ehrwürdige Institution einzogen.

Im Interview mit dem Nashville-Now-Podcast von ROLLING STONE räumt Gill ein, dass er seine eigene Aufnahme damals für möglicherweise etwas verfrüht hielt.

„Ich war dankbar. Aber ein Teil von mir dachte ehrlich gesagt: ‚Ein bisschen früh’“, sagt Gill. „Was ich danach unbedingt wollte, war, es mir zu verdienen. Dafür zu sorgen, dass die Leute froh sind, dass sie es getan haben.“

Gills Weg als Botschafter

Ohne Frage hat Gill genau das geschafft. Als Solokünstler – er veröffentlicht gerade eine EP-Reihe mit dem Titel „50 Years From Home“ – und mittlerweile auch als Mitglied der Eagles ist er zum Botschafter für Country-Musik und Nashville geworden.

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Ähnliches lässt sich über Taylor Swift sagen, die in diesem Jahr auf Basis der Kriterien für die Modern-Era-Kategorie nominierungsberechtigt sein könnte. Diese setzt „20+ Jahre seit nationaler Bekanntheit“ voraus. Swift veröffentlichte ihr Debütalbum und ihre Breakthrough-Single „Tim McGraw“ im Jahr 2006 – wobei manche argumentieren dürften, dass die eigentliche nationale Bekanntheit erst im Jahr darauf kam, mit dem Erfolg von Singles wie „Our Song“ und „Teardrops on My Guitar“.

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Wie auch immer: Gill sieht Swift in der Zukunft als Mitglied der Country Music Hall of Fame. „Ich glaube, die werden sie reinholen. Warum denn nicht?“, sagt er. „Viele Leute wissen gar nicht, dass sie wohl die größte Einzelspenderin ist, die die Country Music Hall of Fame je hatte. Ich bin völlig verrückt nach ihr. Ich unterstütze das voll und ganz.“

Jüngste Inductee aller Zeiten?

Sollte Swift es nächstes Jahr schaffen, wäre sie 37 – und würde damit Cash, Arnold und Gill als jüngste Inductees ablösen. Gills Kommentar dazu: „Das wäre völlig in Ordnung.“ Das vollständige Interview mit Gill gibt es unten zu sehen.

Die neuen Mitglieder der Country Music Hall of Fame werden am Freitag, dem 20. März, bekanntgegeben.

Den wöchentlichen Country-Podcast von ROLLING STONE, Nashville Now, moderiert von Senior Music Editor Joseph Hudak, gibt es zum Download und Abonnieren auf Apple Podcasts oder Spotify (oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört). Neue Folgen erscheinen jeden Mittwoch und enthalten Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern wie Lainey Wilson, Hardy, Charley Crockett, den Black Crowes, Kings of Leon, Carly Pearce, Breland, Bryan Andrews, Devon Gilfillian, Gavin Adcock, Amanda Shires, Shooter Jennings, Margo Price, Ink, Jay Buchanan von den Rival Sons, Halestorm, Dusty Slay, Lukas Nelson, Ashley Monroe, Ketch Secor von Old Crow Medicine Show, Clever sowie den Autorinnen und Autoren Marissa R. Moss, Josh Crutchmer und Jonathan Bernstein.