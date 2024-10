Mini-Festival der weiblichen Elektro-Avantgarde in Berlin

Elektronischer, symphonischer Maximalismus, der inspiriert ist von der Körperlichkeit des Klangs. Für diese Musik stehen Valentina Magaletti & Theresa Baumgartner, Noémi Büchi und Zavoloka. Gemeinsam spielen sie am Freitag (25. Oktober) in Kooperation mit Heroines Of Sound (dem feministischen Elektro-Festival) in der Volksbühne in Berlin inspirierende Live-Sets, die in Verbindung mit visueller Kunst Augen und Ohren herausfordern.

Diese Künstlerinnen treten in der Volksbühne Berlin auf

Die Drummerin Valentina Magaletti erkundet technoide Klangkunst in Dungeon-Stärke, die texturale Rhythmen und das Potenzial von Konsonanz und Dissonanz erforscht. Das können simple Rhythmen sein oder ein Chaos von verschiedenen akustischen EindrückenKomplexe. Unterstützt wird sie von der Lichtkünstlerin Theresa Baumgartner. Ihre begleitende Show ist zum ersten Mal in Berlin zu sehen.

Der Name Noémi Büchi dürfte aufmerksamen ROLLING-STONE-Leser:innen schon bekannt vorkommen. Die Schweizerin präsentiert in der Volksbühne ihr „Does It Still Matter“. Hypnotische Clusterkompositionen, irgendwo zwischen Naturklangerkundung, Jazz, Filmmusik und Klassik. Im Zentrum ihrer Sounds stehen die Körperlichkeit der Musik in den Mittelpunkt. Was ist Materialität, wenn alles zunehmend in den Fluss gerät?

Kateryna Zavoloka wurde in Kiew geboren und ist eine ist eine Klang -und Medienkünstlerin, die bewusst Musik frei von jeder Genrezugehörigkeit produziert. Ukrainische Folklore sowie mit analogen Mittel entwickelte Club-Sounds gehören zu ihrem Stil dazu. Zavoloka präsentiert neue Stücke, wobei sie ihre aufwendigen audio- visuellen Sets selbst gestaltet.

Zu hören ist an diesem Abend also eine weibliche Elektro-Avantgarde, die ihre Field Recordings und experimentierwütigen Pop mit visuelle Medien in Verbindung bringt, sie dadurch noch lebendiger werden lässt und interpretationsfähig in verschiedenste Richtungen macht.

