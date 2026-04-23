Warum „Linger“ von The Cranberries gerade so hartnäckig bleibt

Es ist offiziell: Noch nie haben so viele so hart daran gearbeitet, es linger zu lassen. Die Welt hat Cranberries-Fieber, und ganz besonders für ihren Klassiker „Linger“ von 1993. Die irische Band stürmte mit ihrer schimmernden Dream-Pop-Ballade die US-Top-10 – eine Ode an obsessives Begehren, getragen von der eindringlichen Stimme der verstorbenen Dolores O’Riordan. Und 2026 ist der Song einfach überall. Er hat gerade einen großen Auftritt in „Love Story“ – als Soundtrack für die entscheidende Morning-after-Szene, in der JFK Jr. und Carolyn Bessette zum ersten Mal gemeinsam aufwachen.

Doch warum ist diese zerbrechliche Neunziger-Ballade wieder in aller Munde, obwohl „Zombie“ und „Dreams“ jahrzehntelang viel bekannter waren? Was ist es an diesem üppigen Dolores-Romantizismus, das die Menschen heute anspricht? Und warum, um Himmels willen, müssen wir es lingerrrr lassen?

Dieses Linger-Fieber geht weit über „Love Story“ hinaus. Es gibt einen neuen Latin-Remix mit der mexikanischen Popsängerin Bratty, die auf Spanisch singt, bis ihre Stimme sich mit O’Riordans vermischt. Fetty Wap hat gerade sein erstes Album nach der Haft veröffentlicht, „Zavier“, mit seinem „Linger“-Remake „Fool for You“ – und es ist tatsächlich eine Überraschung, Fetty schmelzen zu hören: „You’ve got me wrapped around your finger“, über Trap-R&B-Beats.

Linger überall

Sombr spielte am St. Patrick’s Day in Dublin und holte die verbliebenen Cranberries auf die Bühne, um „Linger“ zu spielen – was einen arenaweiten Mitsing-Moment auslöste. Und letzte Woche wählte Olivia Rodrigo den Song persönlich für ihre Karaoke-Party zum Release von „Drop Dead“ aus. Wir stecken wirklich tief drin.

Auf einer Skala des Neunziger-Comebacks, bei der 10 für „Iris“ steht und 1 für, sagen wir, „Standing Outside a Broken Phone Booth With Money in My Hand“ (tragischerweise), ist „Linger“ eine solide Neun. Letztes Jahr hatte der Song einen denkwürdigen Auftritt in „The Summer I Turned Pretty“, in einem gequälten Belly/Conrad-Moment. Sogar Yungblud hat sich daran versucht. Dieser Song hat seinen Moment – oder um das in Frühneunziger-Sprache zu übersetzen: „Linger“ ist gerade so ein Ding.

Es war der erste Song, den die Cranberries je geschrieben haben, und ein unwiderstehlicher Neunziger-Smash, der gleichermaßen Post-Grunge-Alterna-Teens und Lilith-Fair-Mütter ansprach. Er machte sie zu globalen Stars – eine echte Seltenheit für keltische Indie-Nerds, die nichts daran änderten, wie sehr ihr Sound nach Kleinstadt klang, was selbst für irische Verhältnisse rustikal wirkte. Das Album trug den herrlich frechen Titel „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“ 1994 folgte „No Need to Argue“, dann schlossen sie ihre Glanzzeit 1996 mit „To the Faithful Departed“ ab. Sie machten immer wieder weiter, bis zu O’Riordans tragischem Tod Anfang 2018 – mit nur 46 Jahren.

Vier Kinder aus Limerick

Die Cranberries waren vier bescheidene irische Kinder, aufgewachsen am Stadtrand von Limerick. (Meine Cousine Fiona ging mit ihnen zur Schule.) Schüchtern bis auf die Knochen – die hätten keiner Fliege etwas zuleide getan. Wie Millionen von Amerikanern hörte ich „Linger“ zum ersten Mal im Autoradio, Ostern 1993. Ich war verblüfft, so einen ungefilterten irischen Dialekt im Radio zu hören – schon die Art, wie sie „I t’ought the world of you“ singt. Keine Sängerin hatte Amerikaner je mit einem so markanten irischen Akzent angesprochen – nicht mal Bono kam auch nur annähernd heran. Was zum Teufel war das?

Alles an „Linger“ war ein Rätsel – Dolores‘ traurige Stimme, die träge Gitarrenschönheit, die offene keltische Melancholie, der selbstbewusst ungehastete Intro, der fast eine Minute dauert. Man konnte hören, dass diese Band von den Smiths, den Cure und R.E.M. besessen war, aber mit einem eigenen melodischen Gespür. (Sie hatten Smiths-Produzent Stephen Street.) Man konnte auch hören, dass sie ein Landmädchen war – kein Dublin in ihrer Stimme. Die Art, wie sie Worte wie „fool for you“ sang, oder wie sie „finger“ zu einer siebenstrophigen Tragödie dehnte, ein Gischt roher Gefühle.

Dolores schrieb den Song über einen Herzschmerz, den sie mit 17 erlitten hatte. „Dieser Typ forderte mich zum Tanzen auf, und ich fand ihn wunderbar“, erzählte sie dem „Guardian“. „Bis dahin hatte ich immer gedacht, dass Zungenküsse ekelhaft sind, aber als er mir meinen ersten richtigen Kuss gab, musste ich es tatsächlich ‚linger lassen‘.“

Langsamer Aufstieg in den USA

Der Song ließ sich Zeit, die USA zu erobern. Er debütierte im Oktober in den Billboard Hot 100 und erreichte im Februar 1994 Platz acht. Amerikanische Indie-Kids beklagten sich bitter darüber, wie sehr diese Band nach den Sundays klang – aber „Linger“ war schlicht besser als jeder Sundays-Song, und damit hat sich’s. ROLLING STONE stellte sie als „New Faces“ in derselben Ausgabe wie Shaggy, die Counting Crows und die Gin Blossoms vor. (F: „Gab es nicht eine Band, die genauso klang?“ A: „Ja, die richtige Antwort ist … die Sundays.“)

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Aber sie waren dieses unschätzbare Neunziger-Gut: eine Band, die so gut wie jeder mögen konnte. Die Dolores, die „Linger“ sang, war ein Landmädchen, dem die Mutter noch die Kleider aussuchte – noch ländlicher als ihre Bandkollegen. Also gab ihr Gitarrist Noel Hogan für ihr erstes Fotoshooting ein Paar Doc Martens. „Sie waren zu groß für mich, aber ich zog sie trotzdem an“, erinnerte sie sich. „Plötzlich sah ich aus wie ein Indie-Mädchen.“

„Linger“ erschien zur gleichen Zeit wie Mazzy Stars „Fade Into You“ – mit ähnlichem Appeal: hypnotische Liebesklagelieder, fotogene Bands, rätselhafte Sängerinnen. Neunziger-Magazine liebten es, beide Bands aufs Cover zu heben, auch wenn sie zusammen die Interviewfähigkeiten einer Grünlilie hatten. Journalisten schwärmten von der „fesselnden Unschuld“ der Cranberries – eine höfliche Umschreibung dafür, dass keiner von ihnen wusste, wie man ein Gespräch führt. Ihr erstes Rolling-Stone-Porträt zitierte O’Riordan mit Sätzen wie „Gemurmel Gemurmel meine Mutter Gemurmel“ oder „Gemurmel Gemurmel gefeuert Gemurmel Management“. Niemanden störte das – in einer Ära gesprächiger Rockstars lag darin etwas Erfrischendes.

Lange im Schatten

Lange stand der Song im Schatten seiner bekannteren Schwestern. „Dreams“ – das war der Cran-Jam, den man ständig auf Soundtracks hörte. „Dreams“ tauchte überall auf, von „The Next Karate Kid“ bis „E-Mail für Dich“, von „My So-Called Life“ über „Gossip Girl“ bis zu „Ted Lasso“ und „Wednesday“. „Zombie“ war in den USA ein noch größerer Hit, mit U2-parodistischem Rock-Bombast. Es bleibt ihr meistgestreamter Song, obwohl „Linger“ auf Platz zwei liegt und aufholt. Dabei hatten sie noch reichlich andere Perlen: „Ode to My Family“, „Away“, „Sunday“, „Liar“, „Twenty One“. (Als die ROLLING-STONE-Redaktion am Tag nach Dolores‘ unerwartetem Tod zum Karaoke ging, brachte unser Senior Culture Editor mit dem unterschätzten Banger „Free to Decide“ das Haus zum Kochen.)

Wenn Künstler wie die Cranberries klingen wollen, greifen sie meistens auf „Linger“ zurück. Superfan Taylor Swift schrieb „Beautiful Eyes“ – eine seltsam vergessene, aber wunderbar schamlose Cranberries-Hommage. Swifties haben außerdem Mashups von „Linger“ mit „Ivy“, „August“ und natürlich „Mirrorball“ produziert, das ohnehin von Anfang an wie „Linger“ geklungen hat.

Amerika suchte 1993 nicht unbedingt nach einem neuen irischen Liebling. Sinead O’Connor, die das Jahrzehnt mit so viel Wohlwollen begonnen hatte – dank „Nothing Compares 2 U“ –, hatte es mit dem karrieretötenden „Am I Not Your Girl?“ von 1992 verspielt, einem der atemberaubend zynischsten Corporate-Rock-Alben des Jahrzehnts. Aber die Fans konnten sich mit Dolores und der unverkennbar menschlichen Wärme in ihrer Limerick-Stimme anfreunden, auch wenn sie ihren mittelirischen Dialekt kaum knacken konnten – sie war das Echte. Die Cran-Gang wurde zu einer festen Größe in der Neunziger-Kultur. „Ich kann meine Cranberries-CD nicht finden“, gerät Alicia Silverstones Mitschülerin in „Clueless“ in Panik. „Ich muss zum Schulhof, bevor sie jemand schnappt!“

Das Linger-Meme

Die Lingerssance begann Anfang 2023, als das „letting it linger“-Meme viral ging. Aber sie explodiert einfach weiter, inklusive Witzen, die bis in die Neunziger zurückreichen. („Linger? I hardly know her!“) Nach dem „Love Story“-Moment kletterte der Song auf Platz zwei der Billboard Top TV Songs, direkt hinter einem anderen Track aus derselben Folge: passenderweise „Fade Into You“. (Aus unerfindlichen Gründen touren die überlebenden Bandmitglieder nicht als Mazzberry Star – also Applaus für ihre Zurückhaltung.)

„Love Story“ ist ein einziges Neunziger-Mixtape, von den Cocteau Twins über Jeff Buckley bis Sade. „Wir wollten den Soundtrack wirklich zugänglich machen, mit Songs aus ganz verschiedenen Genres“, sagte Music Supervisor Jen Malone kürzlich. „Aber wir mussten es mit einigen der allgegenwärtigen Songs ausbalancieren – wie zum Beispiel ‚Linger‘.“ Der zeitlose Appeal der Musik basiert dabei auf direkter Emotion. Oder wie Malone es formulierte: „Es beweist mal wieder, dass Generation X die beste Generation ist. Wir zeigen den Jungen, was wir draufhaben.“

Bis jetzt war „Lingers“ stärkster TV-Moment in „Community“, in der Staffel-zwei-Premiere von 2010 – die Szene, in der Abed eine Überraschungshochzeit für Jeff und Britta plant. („She’s got a ring around her finger! And Abed hired an Irish singerrrrr!“) In der letzten Folge von „Derry Girls“ hatte der Song einen berührenden Auftritt, wo „Dreams“ ein wiederkehrendes Motiv war. Adam Sandler schmachtete ihn 2006 in „Click“ als Soundtrack zu seinem ersten Kuss mit Kate Beckinsale. Das blieben jedoch Ausnahmen: „Dreams“ und „Zombie“ waren die Schwergewichte, die den Cranberries ihren Ruf als Soundtrack-Dauerbrenner einbrachten.

Verletzlichkeit als Stärke

Aber „Linger“ ist ihr verletzlichster Hit – und vielleicht ist das der Grund, warum er gerade am lautesten spricht. Das stärkste Element des Sounds ist seine Hilflosigkeit, dieses Überwältigtsein, das genaue Gegenteil der selbstbewussten Rockigkeit von „Dreams“ oder „Zombie“. „Linger“ bedeutet, im Strom des Begehrens zu treiben, ohne dagegen anzukämpfen. Es steckt eine Art Kapitulation darin, wie dieser Song totale Passivität erotisiert – die Kontrolle aufzugeben, die eigenen Gefühle einfach auf sich einprasseln zu lassen, bis nichts mehr übrig ist. Vielleicht sind die Menschen in den 2020ern, inmitten des allgemeinen emotionalen Chaos, bereit, es linger zu lassen. Everybody else is doing it – why can’t we?

Die Cranberries haben gerade das treffend betitelte neue Video „Scenes from ‚Linger‘: The Unreleased Scene“ veröffentlicht – mit ein paar Minuten Nahaufnahmen von Dolores, die es nicht in das Original-Video geschafft haben. Es begleitet die x-te Deluxe-Neuauflage des Debütalbums, die am 22. Mai erscheint und Brattys spanische Version enthält. Wohin die nicht enden wollende Geschichte dieses Songs als Nächstes führt, lässt sich nicht sagen. Möge er noch lange bleiben.