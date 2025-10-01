The Cranberries: Bald erscheint ihr MTV-Unplugged-Album

The Who und „Live At The Oval 1971“: Ungeschönter geht nicht

Die 5 besten Unplugged-Alben: Rock, der Geschichte geschrieben hat

„Foxes in the Snow“ von Jason Isbell: Unplugged nach der Trennung

1995 traten The Cranberries bei der MTV-Unplugged-Reihe auf. Ihre Performance erschien seither jedoch nur einmal als Teil eines Sammelwerks. Am 7. November erscheint der Auftritt nun aber erstmals als eigenständiges „Unplugged“-Album auf CD und Vinyl.

Veröffentlichung als Einzelrelease

Das bisher unveröffentlichte MTV-Unplugged-Konzert der irischen Rockgruppe entstand am 14. Feburar 1995. Die Cranberries-Folge des MTV-Formates wurde nach ihrer Erstausstrahlung wiederholt gestreamt. „Manche Bands sind einfach wie geschaffen dafür, in einer akustischen Umgebung zu glänzen, und es gibt kein besseres Beispiel dafür als den MTV-Auftritt von The Cranberries“, schreibt etwa das Magazin „Mixdown“.

Die Band trat ursprünglich bei der Unplugged-Reihe auf, um ihr Album „No Need To Argue“ (1994) zu bewerben, und es gab bis zuletzt keine seperat veröffentlichten Audioaufnahmen des Konzerts. Doch nicht mehr lange: Am 7. November wird die Unplugged-Show als eigenes Album veröffentlicht.

Tracklist und Inhalte

Die Konzertaufnahmen von 1995 waren bislang lediglich Teil der limitierten 3LP-30th-Anniversary-Edition von „No Need To Argue“ (2025). Ab dem 7. November werden sie als eigenständige Veröffentlichung erhältlich sein. Die rund 45-minütige Aufnahme erscheint dabei digital, auf CD und Vinyl. Zusätzlich wird es eine limitierte farbige Vinyl-Version mit alternativem Cover geben, die exklusiv über COMPLEX erhältlich ist.

Die Tracklist umfasst Songs aus den Alben „No Need To Argue“ (1994) und „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“ (1993), darunter zum Beispiel „Ode To My Family“ (1994), „Linger“ (1993) und „Zombie“ (1994). Außerdem enthält das Set „Yesterday’s Gone“ — einen Titel, den Sängerin Dolores O’Riordan und Gitarrist Noel Hogan noch am Tag vor ihrem Auftritt schrieben. Ebenfalls mit dabei: „Free To Decide“ und „I’m Still Remembering“, die beide zum Zeitpunkt der Performance ebenfalls noch unveröffentlicht waren und erst 1996 auf „To The Faithful Departed“ erschienen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese Tracks sind im Release dabei: