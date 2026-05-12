Die unsichtbare Sprache erfolgreicher Marken

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Marken begegnen uns überall, oft so selbstverständlich, dass wir ihre Wirkung nicht hinterfragen. „The Elements of Brand Design“ will untersuchen, wie Logos, Farben, Typografie, Klang und digitale Bildwelten zusammenwirken, um „globale Identitäten zu formen“.

Soll heißen: Wir hören „Tadum“, wir sehen das rote „N“ und wissen, gleich wird das Programm des Streamingdienstes geladen. Es gibt mittlerweile sogar schon Fernsehfernbedienungen, die das Netflix-N als feste Taste platziert haben.

Jens Müller und Katharina Sussek zeigen, wie sich Markenidentitäten seit dem späten 19. Jahrhundert entwickelt haben, von einfachen Warenzeichen hin zu visuellen Ökosystemen, die heute Apps, Interfaces, Social Media, Animationen und KI-generierte Inhalte einschließen.

Jede Marke – Langnese hat es mit der „Verrundung“ des Herzlogos vorgemacht – muss heute gleichzeitig vertraut und wandelbar erscheinen. Vor allem die digitale Gegenwart zwingt Unternehmen dazu, klassische Designprinzipien ständig neu zu interpretieren. Jeder User hat heute die Möglichkeit, ein eigenes Logo zu entwerfen, oder, in der ironischen Meme-Kultur, ein Logo mehr oder weniger zu verfremden. Just do it“: Drei einfache Worte, die jeder Sportfan heute nur noch mit Nike assoziiert. Wer „Nuke Iran – just do it“ auf seinem T-Shirt trägt, sendet allerdings auch eine Botschaft.

Implit stellt der Band Fragen nach Macht, Manipulation oder kultureller Vereinheitlichung. Marken aber haben eine gesellschaftliche Wirkung – unabhängig davon, dass sie gestalterische Meisterleistungen sind. Das sollten wir nie vergessen.

TASCHEN

The Elements of Brand Design

Katharina Sussek und Jens Müller

Hardcover, 24.6 x 37.2 cm, 3.80 kg, 496 Seiten

EUR 75