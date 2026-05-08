Exklusiver „Mandalorian“-Comic zum Gratis Comic Tag

Weit über 1000 Buchhandlungen und Comicläden sind am Samstag (09. Mai) wieder beim Gratis Comic Tag dabei. Der Aktionstag für Kinder- und Jugendcomics feiert seit vielen Jahren die Vielfalt des Genres und betont deren Relevanz für den Buchmarkt. Analog zum Record Store Day gibt es auch hier zahlreiche Goodies und besondere Publikationen abzustauben.

Zum festen Programm gehören eigens für das Event produzierte Comics (eine Liste über alle Hefte gibt es HIER). Dazu gehört in diesem Jahr auch eine eigene Ausgabe zu „The Mandalorian“ (als Comic zur ersten Staffel der Disney+-Serie, die am 20. Mai mit „The Mandalorian And Grogu“ einen Kinoableger bekommt). Wir zeigen eine exklusive Leseprobe.

Alle Bilder: Panini/Gratis Comic Tag