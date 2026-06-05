Weezer präsentieren selbstbetiteltes Album mit „We Might As Well Be Strangers“ feat. Wednesday

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Es ist Weezer Wednesday. Die Band hat mit „We Might As Well Be Strangers“, einer neuen Single feat. Wednesday, einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum „Weezer“ gegeben, das am 21. August erscheint. „Shine Again“ war im April als erste Auskopplung des Albums erschienen.

„Vergoldet, wie Oberflächeninstrumente Gold nennen würden. Es trägt den Namen Weezer. Seine Oberfläche ist mit vier Symbolen markiert, von denen man annimmt, dass sie seine Schöpfer repräsentieren“, schrieb Weezer auf Instagram in einem Bildtext, der das strahlend goldene Cover des Albums begleitete. „Tragt es mit euch zur Gathering, und bezeugt, was folgt.“

Das zehn Songs umfassende Album ist Weezers erstes Studioalbum seit fünf Jahren – nach „Van Weezer“ aus dem Jahr 2021. Diesmal holten sie sich die Produzenten Klas Ahlund und Kenneth Blume ins Boot, die „das gewalttätigste Weezer-Album aller Zeiten“ schaffen wollten. „Weezer“ blickt sowohl auf das bisherige Erbe der Band zurück als auch in die Zukunft – und wird auf der bevorstehenden Weezer: The Gathering Tour, die im September startet, live zum Leben erweckt.

Aufnahmen abgeschlossen

Im Februar bestätigte Rivers Cuomo über Weezers Discord-Kanal, dass die Band die Aufnahmen zum Album abgeschlossen hatte. Fans hatten bereits verschiedene Versionen einzelner Tracks gehört, darunter „Up in the Clouds“, das ursprünglich als Demo während der Sessions für „Everything Will Be Alright in the End“ aus dem Jahr 2014 entstand.

2023 verriet Cuomo gegenüber „Collider“, das nächste Album der Band werde einen Song namens „CEO“ enthalten, der als Sequel zu „The Sweater Song“ fungiere. „Es ist total meta und bricht einem den Kopf“, sagte er. Mit Album und Tour in der Pipeline haben Fans der Band jedenfalls einiges zu erwarten. Im vergangenen Jahr bestätigte Cuomo außerdem während ihres Coachella-Auftritts: „Wir waren die letzten paar Wochen in L.A. damit beschäftigt, den Weezer-Film zu drehen.“

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„Weezer“ – Tracklist

