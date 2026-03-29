Weezer spielen spontanes Rooftop-Konzert zur „The Gathering“-Tour

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Kurz nachdem Weezer ihre „The Gathering Tour“ angekündigt hatten, gab die Band am Freitag (27. März) ein akustisches Rooftop-Konzert in Venice Beach in Kalifornien – das jüngste in einer Reihe von Pop-up-Events rund um ihre bevorstehende Tournee und ihre neue Single.

Rivers Cuomo und Co. stellten sich im Stil von „Let It Be“ auf das Dach des Hinano Cafe und spielten ein fünfteiliges akustisches Set mit Weezer-Klassikern wie „Undone – The Sweater Song“, „Buddy Holly“, „Island in the Sun“ und „Say It Ain’t So“ sowie „Go Away“ mit Gastauftritt von Best-Coast-Sängerin Bethany Cosentino.

Weezer haben rund um Los Angeles eine Reihe von Pop-up-Aktionen und Überraschungsevents geplant, die sie unter dem Namen „Weezer: The Gathering – Initiation Week“ zusammenfassen – darunter ein Weezer-Themenabend mit Quizfragen in einer lokalen Bar sowie ein Pickleball-Turnier (mit den Bandmitgliedern) am 30. März.

„The Gathering Tour“ startet im September

Weezers „The Gathering Tour“ beginnt am 8. September in Sacramento und umfasst 32 Shows, die durch die USA und Kanada führen, bevor sie am 24. Oktober in Los Angeles endet. Als Special Guests sind die Shins und Silversun Pickups dabei.

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Am 1. April veröffentlicht die Band ihre neue Single „Shine Again“ – ein Track aus ihrem kommenden Album, dem ersten seit „Van Weezer“ aus dem Jahr 2021; 2022 hatten sie außerdem das vierteilige EP-Projekt „SZNZ“ herausgebracht.

Mit ihren jüngsten Aktionen knüpfen Weezer an eine Karriere an, die seit den 1990er-Jahren von ungewöhnlichen Ideen und einem Gespür für eingängige Alternative-Hymnen geprägt ist. Ihr selbstbetiteltes Debüt von 1994 – oft als „Blue Album“ bezeichnet – machte die Band um Frontmann Rivers Cuomo schlagartig bekannt und gilt bis heute als Meilenstein des Power-Pop und Alternative Rock. Songs wie „Buddy Holly“ oder „Say It Ain’t So“ gehören längst zum festen Kanon des Genres.

In den folgenden Jahrzehnten gelang es Weezer immer wieder, sich neu zu erfinden – mal mit experimentelleren Ansätzen, mal mit bewusst zugänglichem Pop-Sound. Trotz wechselnder Trends blieb die Band eine konstante Größe im Indie- und Mainstream-Rock.