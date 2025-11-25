„Yellowstone“ auf DVD: Komplette Serie gewinnen

Kevin Costner über schlechte Western und was „Horizon“ besser macht

Pferde, Cowboyhüte und Revolver fesselten selten so viele Zuschauer an den Fernseher wie die Erfolgsserie „Yellowstone“. Wer es leid ist, sich die Folgen in Deutschland auf verschiedenen Streamingdiensten zusammenzusuchen, hat Glück: Bei Paramount Home Entertainment ist am 20. November die komplette DVD-Box erschienen – und ROLLING STONE verlost vier Boxen an glückliche Gewinner.

In dem Familiendrama, das bildgewaltig in den Wilden Westen Amerikas eingebettet ist, zeigt sich Kevin Costner in seiner Paraderolle. Der Schauspieler, der sich ohnehin gern in Cowboystiefel wirft und aufs Pferd schwingt, prägt die fünfstaffelige Reihe von Regisseur Taylor Sheridan. In den USA wurde die Serie zum Riesenerfolg: Ganze 12,1 Millionen Menschen sahen 2022 die erste Folge der fünften Staffel dort im Fernsehen – nur der Superbowl und die NFL waren stärker. In Deutschland ist der Neo-Western seit 2024 zu sehen. Die finalen Folgen der fünften Staffel erschienen erst am 12. November 2025 in Deutschland auf Paramount.

Darum geht es

Die Serie dreht sich um die dysfunktionale Dutton-Familie, die eine Ranch so groß wie Berlin-Kreuzberg im Gebiet des Yellowstone-Nationalparks betreibt – und bereit ist, alles dafür zu tun, um sie für die Dynastie zu erhalten. John Dutton, gespielt von Costner, ist der ebenso schwierige wie charismatische Patriarch der Familie. Er geht ebenso wie die meisten seiner vier Kinder über Leichen, um das rinder- und pferdeübersäte Familienerbe zu retten.

Hier den Trailer der fünften Staffel anschauen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dabei lässt die Serie kein Thema einer klassischen Westernnarrative aus: Der Zuschauer begegnet Ölmagnaten ebenso wie Indigenen, Umweltschützern gleichermaßen wie gierigen Geschäftsmännern. Mittendrin: die überwältigende Schönheit des Yellowstone und das Charisma der untereinander ebenso wie mit der Welt zerstrittenen Duttons.

Das ist enthalten

Seit dem 20. November gibt es die Westernsaga, die in den Vereinigten Staaten vorrangig bei konservativen Amerikanern beliebt ist, als komplette Reihe auf DVD. Auf 24 DVDs und über 3102 Spielminuten ist die Serie, die ab 16 Jahren freigegeben ist, auf Deutsch, Englisch oder Französisch im Dolby-Digital-Sound zu hören.

So kann man gewinnen

Vier glückliche Gewinner müssen für die DVD-Box gar nicht erst zum Geldbeutel greifen: ROLLING STONE verlost vier Exemplare. Wer gewinnen will, möge eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de schreiben und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Dazu das Stichwort „Yellowstone“ in die Betreffzeile. Teilnahmeschluss: 9.12.25.