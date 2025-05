Kevin Costner wegen Vergewaltigungsszene verklagt

An seinem 70. Geburtstag: Kevin Costner erinnert an Whitney Houston

Eine Stunt-Darstellerin hat Kevin Costner und die Produktionsfirmen hinter Horizon : An American Saga – Chapter 2 wegen einer angeblich nicht im Drehbuch vorgesehenen Vergewaltigungsszene verklagt. In der Klage wirft Devyn LaBella Kevin Costner vor, sie weder vorab informiert noch um ihre Zustimmung zur Aufnahme gebeten zu haben. Und während der Szene keinen obligatorischen Intimitätskoordinator hinzugezogen zu haben.

Klage wegen sexueller Diskriminierung und Belästigung

LaBella verklagt die Produktionsfirmen und Costner wegen sexueller Diskriminierung, Belästigung und Schaffung eines feindseligen Arbeitsumfelds. Sie behauptet außerdem, dass sie nach der Meldung des Vorfalls Vergeltungsmaßnahmen erfahren habe, da sie weder für weitere Arbeiten an der Filmreihe noch von dem Stuntkoordinator, der sie zuvor engagiert hatte, zurückgerufen worden sei.

Aussage von Devyn LaBella

„An diesem Tag wurde ich bloßgestellt, ungeschützt und zutiefst von einem System betrogen, das mir Sicherheit und Professionalität versprochen hatte“, sagte LaBella gegenüber The Hollywood Reporter , der die Nachricht am Dienstag veröffentlichte. „Was mir passiert ist, hat mein Vertrauen zerstört. Und meine Sicht auf diese Branche für immer verändert.“

Marty Singer, Costners Anwalt, sagte gegenüber Rolling Stone, dass die Klage „absolut unbegründet“ sei. Und „durch [LaBellas] eigenes Verhalten – und die Fakten – völlig widerlegt wird“.

„[Costner] möchte immer sicherstellen, dass sich alle bei der Arbeit an seinen Filmen wohlfühlen. Er nimmt die Sicherheit am Set sehr ernst“, sagte Singer. Und fügte einen angeblichen Screenshot einer Textnachricht bei, in der LaBella der Stuntkoordinatorin für ihre „wunderbaren Wochen“ am Set dankte.

Rolle von Devyn LaBella als Stuntdouble von Ella Hunt

Laut der Klage wurde LaBella für „Horizon 2“ als Stuntdouble für die Schauspielerin Ella Hunt engagiert. In der Klage wird behauptet, dass Hunt einen obligatorischen Intimitätskoordinator für alle Nacktszenen oder intimen Szenen ausgehandelt habe. (SAG-AFTRA verlangt außerdem, dass intime Szenen Vorschriften entsprechen, die die Einwilligung der Darsteller und einen geschlossenen Set vorsehen.)

Behauptet hatte LaBella zunächst, dass alles gut gelaufen sei, da die Vergewaltigungsszene detailliert aus einem Drehbuch stammte. Und außerdem mit einem Intimitätskoordinator und einem Stuntkoordinator geprobt worden sei. Am folgenden Tag, dem 2. Mai 2023, seien diese Regeln jedoch nicht eingehalten worden, als Costner LaBella bat, Hunt in einer nicht geplanten Szene sexueller Gewalt mit einem anderen Charakter, gespielt von Roger Ivens, zu vertreten. (Hunt hatte sich angeblich geweigert, die Szene zu spielen.)

Details der angeblichen Gewaltszene

„Herr Ivens hat Frau LaBella gewaltsam den Rock hochgezogen. Als wollte er sie gegen ihren Willen penetrieren“, heißt es in der Klage, in der behauptet wird, dass die Szene nicht geprobt worden sei, kein Intimitätskoordinator anwesend gewesen sei und die Handlungen für die Crew sichtbar gewesen seien.

Costners Anwalt bestritt die Vorwürfe. „Als Stunt-Darstellerin bei Horizon 2 wurde Frau LaBella die fragliche Szene erklärt. Und nachdem sie die Probe mit einem anderen Schauspieler in ihrer Rolle durchgeführt hatte, gab sie ihrem Stunt-Koordinator ein ‚Daumen hoch‘. Sie signalisierte ihre Bereitschaft, die Szene bei Bedarf zu drehen (was nicht der Fall war)“, schrieb Singer.

Emotionale Belastung und Karriereeinbruch

In ihrer Klage behauptet LaBella, dass sie nach dem Vorfall „verängstigt“ war und ihre Bedenken gegenüber den Stuntkoordinatoren und dem Intimitätskoordinator des Films geäußert habe. Sie behauptete außerdem, dass ihre Karriere nach diesem Vorfall „abrupt zum Stillstand gekommen“ sei und sie sich ‚wertlos‘ gefühlt habe. Singer behauptete jedoch, dass „sie guter Laune war und keine Beschwerden“ gegenüber den am Film beteiligten Stuntkoordinatoren geäußert habe. Auch nicht während eines Abendessens am Abend des angeblichen Vorfalls.

Jury-Entscheidung über Strafschadensersatz beantragt

LaBella und ihre Anwälte beantragen, dass eine Jury über die Berechtigung von Strafschadensersatz entscheidet. Laut der Klage zielt die Klage nicht nur auf eine Entschädigung ab. Sondern auch darauf, „die anhaltenden Versäumnisse der höchsten Ebenen der Hollywood-Produktionsfirmen anzusprechen, die Auswirkungen der Darstellung in sexuell expliziten und gewalttätigen ‚Szenen‘ und die Notwendigkeit einer Intimitätskoordination zu verstehen und anzugehen“.