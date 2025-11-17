„Landman“: Billy Bob Thornton, Ally Larter & Demi Moore vor der ROLLING-STONE-Kamera

Diese 50 Serienstars werden immer in unseren Herzen sein

ROLLING STONE war am Freitag (14. November) bei der Europa-Premiere der zweiten Staffel von „Landman“ im Berliner Zoo Palast vor Ort. Auf dem Roten Teppich – der beim PARAMOUNT+-Event in leuchtendem Blau erstrahlte – sprachen wir mit den Haupt- und Nebendarsteller:innen Billy Bob Thornton und Ali Larter.

„Landman“ – die Story:

Die von Taylor Sheridan entwickelte Dramaserie spielt in West-Texas, einer Ölboom-Region der USA. Im skrupellosen Geschäft mit dem flüssigen Gold folgt sie dem Landvermittler Tommy Norris, gespielt von Billy Bob Thornton. In seinem Berufsalltag verhandelt der Landman Bohrrechte und vermittelt zwischen Ölkonzernen und Landbesitzern. Dabei muss der Geschäftsmann sowohl mit gnadenlosen Konzernen und Machtspielen seiner Konkurrenten als auch mit familiären Konflikten umgehen. Die Serie basiert auf dem Podcast „Boomtown“.

Interview mit Billy Bob Thornton & Ali Larter

Billy Bob Thornton sprach im Interview mit ROLLING STONE über seine Rolle des Tommy Norris. „Gut abgerundete Charaktere“ wie diesen, wie er sagt, spiele er am liebsten.

Das Interview mit Thornton:

Ali Larter betonte im Gespräch mit ROLLING STONE, dass es wenig Rollen gebe, die einer Figur eine Bandbreite an Eigenschaften und Emotionen abverlangen würden. Deshalb finde sie die Rolle der Angela Norris in „Landman“ so spannend.

Interview mit Ali Larter hier ansehen:

Die zweite Staffel von „Landman“ ist seit Sonntag, 16. November, auf der Streaming-Plattform PARAMOUNT+ verfügbar.