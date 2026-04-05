Yes verschieben Europatournee – Steve Howe muss sich OP unterziehen

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Yes haben ihre elfteilige „Fragile“-Europatournee verschoben, damit sich Gitarrist Steve Howe einer „notwendigen Operation unterziehen kann, die Erholungszeit erfordert“ – so eine Erklärung der Band.

„Diese Entscheidung wurde getroffen, um sicherzustellen, dass Steve in voller Gesundheit auf die Bühne zurückkehren und die Performances liefern kann, die die Fans verdienen“, heißt es in dem Statement. „Wir arbeiten intensiv daran, die britischen und europäischen Shows auf einen späteren Termin zu verlegen, alle Details werden nach Ostern bekanntgegeben. Bitte behaltet eure Tickets, da sie für die neuen Termine gültig sein werden. Tourneedaten, die bereits für später in 2026 geplant sind, finden wie vorgesehen statt.“

Die Tour, die am 22. April in Glasgow hätte beginnen sollen, war als vollständige Aufführung ihres Meisterwerks „Fragile“ von 1971 geplant. Ein nordamerikanischer Tourast im vergangenen Jahr umfasste außerdem Fanfavoriten wie „Soon“, „Tempus Fugit“, „Wonderous Stories“ und „Starship Troopers“.

Nachholtermine noch offen

Wann die Ersatztermine bekanntgegeben werden, ist bislang nicht bekannt.

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Howe ist das einzige verbliebene Mitglied der „Fragile“-Besetzung, das noch zur Band gehört. Die aktuelle Lineup vervollständigen Sänger Jon Davison, Bassist Billy Sherwood, Schlagzeuger Jay Schellan und Keyboarder Geoff Downes – ein ehemaliges Mitglied der Buggles, der Yes kurzzeitig während der „Drama“-Phase 1980 angehörte, bevor er 2011 dauerhaft zur Band zurückkehrte.

Mit Ausnahme der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame 2017 hat Howe seit 2004 nicht mehr mit Yes-Originalsänger Jon Anderson auf der Bühne gestanden. Trotz Andersons gegenteiligem Wunsch schließt Howe ein Wiedersehen kategorisch aus. „Bei Yes geht es um Menschen, die gerne zusammenarbeiten und es auch können“, sagte Howe 2020 gegenüber ROLLING STONE. „Dieses Wort ‚können‘ trägt die ganze Geschichte in sich. Es bedeutet Kompatibilität und dieselben Vorstellungen davon, was wir tun wollen. Und ich glaube, Jon und ich haben diesen Punkt schon vor langer Zeit hinter uns gelassen.“

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Anderson auf eigene Faust

Die Pattsituation hat Anderson nicht davon abgehalten, die Yes-Fahne auf eigene Rechnung hochzuhalten. Er stand von 2010 bis 2018 als Frontmann der Abspaltung Yes Featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, and Rick Wakeman vor (ursprünglich als Anderson, Rabin, and Wakeman angekündigt). In jüngerer Zeit tourte er mit einer Gruppe von Session-Musikern unter dem Namen Jon Anderson and the Band Geeks. Gemeinsam nahmen sie 2024 das Album „True“ auf und befinden sich derzeit mitten in einer US-Tournee, bei der Klassiker aus den Siebzigern den Kern des Sets bilden.

Yes hingegen haben ein neues Album bereits fertig im Kasten. „Wir haben es gerade abgeschlossen“, sagte Davison im März gegenüber ROLLING STONE. „Es ist komplett gemastert. Wir arbeiten gerade an allen Details des Albumcovers, und Roger Dean reicht die finale Artwork ein. Es soll, glaube ich, im Juli erscheinen.“