Donald Glover überlebt Schlaganfall

Donald Glover hat offenbart, dass er 2024 einen Schlaganfall erlitten hat. Er teilte die Nachricht am Samstag während eines Auftritts beim „Camp Flog Gnaw“ im Dodger Stadium in Los Angeles mit.

Er sagte, er sei mitten in seiner New-World-Tour gewesen und habe „viel Spaß“ gehabt, aber dann: „Ich hatte wirklich starke Schmerzen im Kopf in Louisiana, und ich habe die Show trotzdem gemacht. Ich konnte nicht wirklich gut sehen. Als wir nach Houston gingen, ging ich ins Krankenhaus, und der Arzt sagte: ‚Sie hatten einen Schlaganfall‘“, sagte Glover dem Publikum gestern Abend, wie fanaufgenommenes Livestream-Material zeigt.

„Und das Erste, was ich dachte, war: ‚Oh, wie, hier kopiere ich immer noch Jamie Foxx.‘ Das war wirklich wie der zweite Gedanke. Der erste Gedanke war: ‚Ich lasse alle im Stich.‘“

Gesundheitliche Enthüllungen und Operationen

Er fügte hinzu, dass er sich auch den Fuß gebrochen habe, „und sie fanden ein Loch in meinem Herzen. Also hatte ich diese Operation, und dann musste ich noch eine weitere Operation haben.“

Die gesundheitlichen Herausforderungen führten jedoch zu einer zusätzlichen Wertschätzung dafür, die Zeit, die man hat, anzunehmen, und Glover teilte diese Perspektive mit der Menge. „Also, Sie wissen, man sagt … jeder hat zwei Leben, und das zweite Leben beginnt, wenn Sie merken, dass Sie eines haben. Sie haben ein Leben, Leute“, sagte er und fügte hinzu: „Sie sollten Ihr Leben so leben, wie Sie wollen.“

Abgesagte Tourdaten wegen gesundheitlicher Probleme

Im September des vergangenen Jahres war Glover gezwungen, den Rest seiner Childish-Gambino-Tour zu verschieben, um sich „auf meine Gesundheit zu konzentrieren“, wie der Rapper damals ankündigte. Im Oktober 2024 sagte er, dass er sich wegen einer nicht näher genannten Erkrankung einer Operation unterziehe und den Rest seiner Tour absagte. Er hatte die Details bis zu seinem Auftritt beim Camp Flog Gnaw gestern Abend nicht öffentlich bekannt gegeben.