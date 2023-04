Zu spät, zu fad: Frank Ocean war DIE Coachella-Enttäuschung

Sechs Jahre mied Frank Ocean die Bühnen dieser Welt. Einer der profiliertesten Musiker und Künstler des modernen Rap. Verständlich, dass schon einige hyperventilierten, als er nur für das diesjährige Coachella Festival angekündigt war. Sein Auftritt am Sonntag (16. April) wurde dann allerdings keine Auferstehung, sondern eher eine Katastrophe.

Was war passiert? Schon bevor der Musiker die Bühne betrat, wurde bekannt, dass sein Auftritt nicht per Livestream im Internet übertragen werden würde, im Gegensatz zu den meisten anderen Coachella-Sets in diesem Jahr. Dann begann Ocean erst eine Stunde nach dem geplanten Beginn seines Auftritts. Das heiß, dass er erst gegen 23 Uhr Ortszeit startete. Pech nur, dass ab Mitternacht von der Festival-Leitung eine Ausgangssperre angesetzt war. So musste der Auftritt des Rappers wohl oder übel abgebrochen werden. Bedeutete: 14 eigene Stücke, die er live spielte und zahlreiche Remixe, die vom Band eingespielt wurden.

Wer dabei war, blieb ratlos zurück. Wie ROLLING-STONE-Autor Tomás Mier. Er schrieb auf Twitter: „Nein, ich habe Frank Oceans Auftritt nicht genossen. Es war verwirrend. Es war seltsam. Es war kein würdiger Headliner-Auftritt fürs Coachella. Ich habe es nicht verstanden. Vielleicht war es nicht für mich gemacht, um es zu verstehen. Ich weiß es nicht. Ich habe mehr Fragen als ich Antworten habe. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die so aufgebracht und verwirrt aus einer Show gegangen sind. Die Vorfreude darauf war extrem hoch, und ich glaube nicht, dass irgendjemand zufrieden war. Nicht einmal die eingefleischten Fans.“

No, I didn’t enjoy Frank Ocean’s set. It was confusing. It was odd. it was not a Coachella headliner-worthy performance. I didn’t understand it. Maybe it wasn’t made for me to understand. Idk. I have more questions than I do answers.

