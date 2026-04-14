Taylor Swift führt die Nominierungen der American Music Awards 2026 an
Taylor Swift geht mit acht Nominierungen ins Rennen – Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter und Sombr folgen mit je sieben.
Die American Music Awards kehren in diesem Jahr für ihre 52. Ausgabe zurück und starten am 25. Mai in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Taylor Swift führt das Feld mit acht Nominierungen an, darunter Artist of the Year, Album of the Year und Song of the Year. Dicht auf ihren Fersen folgen Sabrina Carpenter, Morgan Wallen, Olivia Dean und Sombr mit je sieben Nennungen.
Swift hat ein monumentales Jahr hinter sich, getragen von ihrem rekordverdächtigen zwölften Studioalbum „The Life of a Showgirl“. Die Lead-Single des Albums, „The Fate of Ophelia“, ist in den Kategorien Song of the Year, Best Pop Song und Best Music Video nominiert, während „Elizabeth Taylor“ – von vielen Kritikern als das Herzstück des Albums bezeichnet – für Song of the Summer ins Rennen geht, eine von elf neu eingeführten Kategorien der Jahresshow. Sollte Swift in allen acht Kategorien gewinnen, würde sie Michael Jackson (1984) und Whitney Houston (1994) mit den meisten Siegen in einer einzigen Nacht einstellen.
Die Newcomerinnen Olivia Dean und Sombr sind erstmals nominiert und treten in den Kategorien New Artist of the Year, Song of the Year und Breakthrough Album of the Year gegeneinander an. Ebenfalls zum ersten Mal für die AMAs nominiert sind Alex Warren, Teyana Taylor, BigXthaPlug, Katseye, Leon Thomas, PinkPantheress, Raye, Role Model, Sienna Spiro und Tate McRae.
Newcomerinnen und Film-Hits
Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami – die Gesangsstimmen von Huntr/x aus „KPop Demon Hunters“ – sind in drei Kategorien nominiert: Song of the Year, Best Vocal Performance und Best Pop Song, für ihren kolossalen Hit „Golden“ aus dem Film.
Die diesjährigen AMAs begrüßen außerdem Queen Latifah zurück, die die Jahresshow leiten wird – zuletzt stand sie vor 30 Jahren als Gastgeberin auf dieser Bühne. „Ich freue mich so sehr, auf die Bühne der American Music Awards zurückzukehren und die Show in diesem Jahr zu moderieren“, erklärte Latifah in einem Statement. „Es war ein unglaubliches Jahr für die Musik, und es gibt keinen besseren Ort zum Feiern als Vegas.“
Die 52. American Music Awards werden live am Montag, dem 25. Mai, aus der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas übertragen – ab 20 Uhr ET auf Paramount+ und CBS.
Alle Nominierungen im Überblick
52nd Annual AMA Awards – Nominierungen:
Artist of the Year
Bad Bunny
Bruno Mars
BTS
Harry Styles
Justin Bieber
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
New Artist of the Year
Alex Warren
Ella Langley
Katseye
Leon Thomas
Olivia Dean
Sombr
Album of the Year
Cardi B, „Am I the Drama?“
Fuerza Regida, „111xpantia“
Justin Bieber, „Swag“
Lady Gaga, „Mayhem“
Morgan Wallen, „I’m The Problem“
Olivia Dean, „The Art of Loving“
Playboi Carti, „Music“
Sabrina Carpenter, „Man’s Best Friend“
Tate McRae, „So Close To What“
Taylor Swift, „The Life of a Showgirl“
Song und Kollaboration des Jahres
Song of the Year
Alex Warren „Ordinary“
Ella Langley „Choosin‘ Texas“
The Singing Voices of Huntr/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami „Golden“
Kehlani „Folded“
Leon Thomas „Mutt“
Morgan Wallen „I’m The Problem“
Olivia Dean „Man I Need“
Sabrina Carpenter „Manchild“
Sombr „Back to Friends“
Taylor Swift „The Fate of Ophelia“
Collaboration of the Year
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman „All The Way“
David Guetta, Teddy Swims, Tones And I „Gone Gone Gone“
Morgan Wallen, Tate McRae „What I Want“
PinkPantheress, Zara Larsson „Stateside“
Shaboozey, Jelly Roll „Amen“
Social Song of the Year
Disco Lines, Tinashe „No Broke Boys“
PinkPantheress „Illegal“
Role Model „Sally, When The Wine Runs Out“
Tyla „Chanel“
Zara Larsson „Lush Life“
Best Music Video
Katseye „Gnarly“
Rosalía, Björk, Yves Tumor „Berghain“
Sabrina Carpenter „Manchild“
Taylor Swift „The Fate of Ophelia“
Tyla „Chanel“
Soundtrack, Tour und neue Kategorien
Best Soundtrack
„F1 The Album“
„Hazbin Hotel: Season Two“
„KPop Demon Hunters“
„Wicked: For Good“
Charli XCX, „Wuthering Heights“
Tour of the Year
Beyoncé, „Cowboy Carter“ Tour
Kendrick Lamar, SZA, Grand National Tour
Lady Gaga, The Mayhem Ball
Oasis, Oasis Live ’25 Tour
Shakira, „Las Mujeres Ya No Lloran“ World Tour
Breakout Tour (Neu)
Benson Boone, „American Heart“ World Tour
Kali Uchis, The „Sincerely“, Tour
The Marías, „Submarine“ Tour
Megan Moroney, „Am I Okay?“ Tour
Sleep Token, „Even in Arcadia“ Tour
Breakthrough Album of the Year (Neu)
Olivia Dean, „The Art of Loving“
Sombr, „I Barely Know Her“
Zara Larsson, „Midnight Sun“
Neue Kategorien: Throwback, Vocal, Summer
Best Throwback Song (Neu)
4 Non Blondes „What’s Up“
Black Eyed Peas „Rock That Body“
Goo Goo Dolls „Iris“
Best Vocal Performance (Neu)
Alex Warren „Ordinary“
The Singing Voices of Huntr/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami „Golden“
Lady Gaga „Abracadabra“
Raye „Where Is My Husband!“
Sienna Spiro „Die on this Hill“
Song of the Summer (Neu)
Alex Warren „Fever Dream“
Bella Kay „iloveitiloveitiloveit“
BTS „Swim“
Ella Langley „Choosin‘ Texas“
Harry Styles „American Girls“
Noah Kahan „The Great Divide“
PinkPantheress, Zara Larsson „Stateside“
Sombr „Homewrecker“
Tame Impala, Jennie „Dracula“
Taylor Swift „Elizabeth Taylor“
Pop, Country und Hip-Hop
Best Male Pop Artist
Alex Warren
Benson Boone
Ed Sheeran
Harry Styles
Justin Bieber
Best Female Pop Artist
Lady Gaga
Olivia Dean
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
Breakthrough Pop Artist (Neu)
Katseye
Sienna Spiro
Zara Larsson
Best Pop Song
Alex Warren „Ordinary“
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami „Golden“
Olivia Dean „Man I Need“
Sabrina Carpenter „Manchild“
Taylor Swift „The Fate of Ophelia“
Best Pop Album
Lady Gaga „Mayhem“
Olivia Dean „The Art of Loving“
Sabrina Carpenter „Man’s Best Friend“
Tate McRae „So Close To What“
Taylor Swift „The Life of a Showgirl“
Best Male Country Artist
Jelly Roll
Luke Combs
Morgan Wallen
Riley Green
Shaboozey
Country, R&B und Latin
Best Female Country Artist
Ella Langley
Kelsea Ballerini
Lainey Wilson
Megan Moroney
Miranda Lambert
Best Country Duo or Group
Brooks & Dunn
Old Dominion
Rascal Flatts
Treaty Oak Revival
Zac Brown Band
Breakthrough Country Artist (Neu)
Sam Barber
Tucker Wetmore
Zach Top
Best Country Song
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman „All The Way“
Ella Langley „Choosin‘ Texas“
Morgan Wallen „Just In Case“
Russell Dickerson „Happen To Me“
Shaboozey „Good News“
Best Country Album
BigXthaPlug, „I Hope You’re Happy“
Megan Moroney, „Cloud 9“
Morgan Wallen, „I’m The Problem“
Sam Barber, „Restless Mind“
Tucker Wetmore, „What Not To“
Best Male Hip-Hop Artist
Don Toliver
Kendrick Lamar
Playboi Carti
Tyler, The Creator
YoungBoy Never Broke Again
Best Female Hip-Hop Artist
Cardi B
Doechii
GloRilla
Sexyy Red
YKNiece
Hip-Hop, R&B und K-Pop
Breakthrough Hip-Hop Artist (Neu)
EsDeeKid
Monaleo
Pluto
Best Hip-Hop Song
Cardi B „ErrTime“
Drake „Nokia“
Gunna, Burna Boy „wgft“
Playboi Carti, The Weeknd „Rather Lie“
YKNiece, Quavo, Metro Boomin, Breskii „Take Me Thru Dere“
Best Hip-Hop Album
Cardi B, „Am I the Drama?“
Don Toliver, „Octane“
Gunna, „The Last Wun“
Playboi Carti, „Music“
YoungBoy Never Broke Again, „Masa“
Best Male R&B Artist
Bruno Mars
Chris Brown
Daniel Caesar
PartyNextDoor
The Weeknd
Best Female R&B Artist
Kehlani
Summer Walker
SZA
Teyana Taylor
Tyla
Breakthrough R&B Artist
Leon Thomas
Mariah the Scientist
Ravyn Lenae
Best R&B Song
Bruno Mars „I Just Might“
Chris Brown, Bryson Tiller „It Depends“
Kehlani „Folded“
Leon Thomas „Mutt“
Mariah the Scientist „Burning Blue“
Best R&B Album
Bruno Mars, „The Romantic“
Justin Bieber, „Swag“
Leon Thomas, „Mutt“
Mariah the Scientist, „Hearts Sold Separately“
Summer Walker, „Finally Over It“
Latin, Rock und weitere Kategorien
Best Male Latin Artist
Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
Best Female Latin Artist
Gloria Estefan
Karol G
Natti Natasha
Rosalía
Shakira
Best Latin Duo or Group
Clave Especial
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Julión Álvarez y su Norteño Banda
Breakthrough Latin Artist (Neu)
Beéle
Kapo
Netón Vega
Best Latin Song
Bad Bunny „Nuevayol“
Benny Blanco, Selena Gomez, The Marías „Ojos Tristes“
Fuerza Regida „Marlboro Rojo“
Fuerza Regida, Grupo Frontera „Me Jalo“
Karol G „Latina Foreva“
Best Latin Album
Fuerza Regida, „111xpantia“
Karol G, „Tropicoqueta“
Netón Vega, „Mi Vida Mi Muerte“
Peso Pluma, Tito Double P, „Dinastía“
Rosalía, „Lux“
Best Rock/Alternative Artist
Deftones
Linkin Park
The Marías
Sleep Token
Twenty One Pilots
Breakthrough Rock/Alternative Artist (Neu)
Geese
Gigi Perez
Sombr
Best Rock/Alternative Song
Noah Kahan „The Great Divide“
Linkin Park „Up From The Bottom“
Sombr „Back to Friends“
Sublime „Ensenada“
Tame Impala „Dracula“
Best Rock/Alternative Album
Sleep Token, „Even In Arcadia“
Sombr, „I Barely Know Her“
Tame Impala, „Deadbeat“
Twenty One Pilots, „Breach“
Zach Bryan, „With Heaven On Top“
Dance, K-Pop, Afrobeats und Americana
Best Dance/Electronic Artist
Calvin Harris
David Guetta
Fred again..
Illenium
John Summit
Best Male K-Pop Artist
ATEEZ
BTS
ENHYPEN
Stray Kids
Tomorrow X Together
Best Female K-Pop Artist
Aespa
Blackpink
ILLIT
Le Sserafim
TWICE
Best Afrobeats Artist
Burna Boy
Moliy
Rema
Tyla
Wizkid
Best Americana/Folk Artist (Neu)
Lord Huron
The Lumineers
Mumford & Sons
Noah Kahan
Tyler Childers
Dick Clark Productions gehört zu Penske Media Corp., dem Mutterkonzern von ROLLING STONE.