Große Sorge um Reneé Rapp – drittes Konzert in Folge fällt aus

Reneé Rapp hat einen dritten Auftritt ihrer laufenden Tournee abgesagt – diesmal das für Mittwoch (29. Oktober) geplante Konzert in Charlotte, North Carolina. Grund ist eine anhaltende Erkrankung, durch die die Sängerin nach eigenen Angaben ihre Stimme verloren hat.

Nachdem sie bereits die Auftritte in Atlanta und Tampa auf den 4. und 5. November verschoben hatte, wird auch die Show in Charlotte nun auf den 7. November verlegt.

„Ich erhole mich langsam, aber ich habe noch keine Stimme“

„Im Moment habe ich immer noch keine Stimme“, schrieb Rapp am Dienstagabend (28. Oktober) in einer Instagram-Story. „Ich erhole mich langsam, bin aber immer noch nicht in der Lage, morgen Abend sicher bei meinem Konzert in meiner Heimatstadt aufzutreten – es tut mir so leid und ich bin untröstlich, dass ich verschieben muss.“

Die Sängerin betonte, dass alle ursprünglichen Tickets für den neuen Termin gültig bleiben.

Sie fügte hinzu:

„Ich möchte noch einmal betonen, dass ich weiß, wie viel Zeit, Mühe und Vorbereitung der Besuch einer Show kostet. Ich verspreche euch, dass das nicht unbemerkt bleibt. Ich nutze diese Zeit, um mich zu erholen, und nächste Woche werde ich euch die beste Version von mir zeigen – die Show, die ihr verdient.“

Erste Tour-Verschiebungen ihrer Karriere

Bereits am Sonntag (26. Oktober) hatte Rapp mitgeteilt, dass sie ihre Auftritte in Atlanta und Tampa verschieben müsse – das erste Mal überhaupt, dass sie Termine absagen musste.

„Ich habe mich durch eine Krankheit gekämpft, aber mein Körper hat endlich aufgegeben“, schrieb sie. „Meine Ärzte haben mir gesagt, dass es aufgrund der notwendigen Stimmruhe und körperlichen Erholung nicht sicher ist, aufzutreten.“

Tour geht 2025 in Australien und Europa weiter

Nach den Nachholterminen in den USA und einer Pause über die Feiertage wird Rapp ab dem 31. Januar in Melbourne, Australien, wieder auf der Bühne stehen. Im März 2026 folgen mehrere Tourstopps in Europa, darunter auch Konzerte in Berlin und Köln.

Die aktuelle „Bite Me“-Tour begann am 23. September im legendären Red Rocks Amphitheatre in Denver. Das gleichnamige Album erschien im August 2024 und ist der Nachfolger ihres gefeierten Debüts „Snow Angel“ von 2023.

Die Single „Leave Me Alone“, die Rapp im vergangenen Jahr bei den American Music Awards live präsentierte, ist eines der Highlights der neuen Platte.