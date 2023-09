24.9.1991: Nirvana, RHCP, Pixies, Primal Scream und Soundgarden veröffentlichen Alben am selben Tag

24. September: Primal Scream – „Screamadelica“

Das dritte Album der Schotten könnte neben „Blue Lines“ von Massive Attack das bedeutendste von der Insel sein. House, Madchester, Rave und Psychedelia, kongenial begleitet von Soulsängerin Denise Johnson. So ein Trippy-Feeling erzeugten zuletzt die Stone Roses. „Loaded“ und „Come Together“ wiesen auch die Jünglinge von Blur in die Schranken.

24. September: Pixies – „Trompe Le Monde“

Das letzte Pixies-Album erschien im phänomenalen Rock-Herbst 1991, eingezwängt zwischen Pearl Jams „Ten“, „Blood Sugar Sex Magik“ der Red Hot Chili Peppers sowie „Nevermind“, jenem Grunge-Meilenstein, dessen Urheber Nirvana den Überfall-Punk der Pixies verehrten (oder kopierten). Die Idole profitierten davon nicht mehr, „Trompe Le Monde“ wurde ein Flop – und erleichterte dessen Sänger Black Francis den Schritt zur Solokarriere. Dabei vereint die vierte Platte alle Stärken der Band: Präzise Ausbrüche („Planet of Sound“), humoristischer Zugang zu Sexprotzgehabe („Alec Eiffel“), Schmoren des Nerds im eigenen Saft („U-Mass“) und die Hoffnung auf eine erleuchtende Begegnung mit Außerirdischen, auch wenn man dabei draufgeht: „Motorway To Roswell“. „Extinction!“, brüllte Francis in „The Sad Punk“, vielleicht wollte er damit bereits die eigene Truppe beerdigen. Es gibt auch etwas anderes, das man schreien sollte: „Trompe Le Monde“ war so groß wie „Nevermind“!

24. September: Soundgarden – „Badmotorfinger“

Soundgarden machen das Grunge-Triumvirat um Nirvana und Pearl Jam komplett, Singles wie „Jesus Christ Pose“ und „Rusty Cage“ wurden auf MTV gespielt. 1992 gaben sie den Support für Guns N’Roses in Europa. Der große Erfolg – „Superunknown“ – würde natürlich noch kommen.

24. September: Red Hot Chili Peppers – „Blood Sugar Sex Magik“

Der 24. September geht prächtig weiter. Das wichtigste Album der Peppers, mit ihren zwei wichtigsten Songs, „Give It Away“ und dem Heroin-Epos „Under The Bridge“.

24. September: Nirvana – „Nevermind“

… und das dritte wichtige Album des Tages. Legendär geworden als „jene Platte, die Michael Jackson und ‚Dangerous‘ vom Thron der amerikanischen Charts stieß.“ Die Geburt der Gitarrenmusik der 1990er, zumindest einer ganz bestimmten.