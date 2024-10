Jack Black führt Ozzy Osbourne in die Rock And Roll Hall Of Fame ein

Ozzy Osbourne gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt – und hierfür wird ihm nun auch eine besondere Ehre zuteil. Und für seine Aufnahme als Solo-Künstler in die Rock And Roll Hall Of Fame wird dem „Prince Of Darkness“ ein weiterer Showman an die Seite gestellt: Jack Black.

Tribute mit Starbesetzung

Der Musiker und Schauspieler wird am 19. Oktober durch die Zeremonie führen, die Ozzy Osbourne in die Ruhmeshalle einführt. Bei der Veranstaltung im Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland im Bundesstaat Ohio wird dem Solo-Werk des Black-Sabbath-Sängers vollumfänglich Tribut gezollt.

Wie gewohnt wird es auch mehrere Live-Darbietungen seiner Songs geben. Diese kommen von Sängern wie Billy Idol, Maynard James Keenan von der Band Tool sowie Jelly Roll. Zudem ist mitunter Bassist Ro Trujillo dabei, der vor seinem Einstieg bei Metallica für Ozzy spielte. An der Gitarre hört man Zakk Wylde, der unter anderem bei Pantera spielt, Eddie Van Halens Sohn Wolfgang Van Halen, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers sowie Steve Stevens. Außerdem wird Produzent Andrew Watt mit von der Partie sein.

Ozzy Osbourne: Legendärer Musiker

„Es ist kein ‚Shot In The Dark‘ zu sagen, dass diese Ehrung legendär wird“, kündigt das Musik-Museum in Anlehnung an einen von Ozzy Osbournes Songs an. Jack Black bezeichnen sie als „Ozzy-Superfan“ – ob der Tenacious-D-Frontmann auch aufspielen wird, ist noch unklar. Auch Black coverte in der Vergangenheit jedoch bereits Songs des legendären Black-Sabbath-Musikers. Im vergangenen Jahr führte er beispielsweise „Mr. Crowley“ im Stil seines Films „School Of Rock“ (2003) auf.

Für Ozzy Osbourne ist es bereits das zweite Mal, dass er in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen wird – eine Ehre, die nur wenigen Personen zuteilwird. 2006 wurde er mit den Metal-Veteranen Black Sabbath das erste Mal geehrt. „Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Ich bin noch immer geschockt, dass ich ein zweites Mal aufgenommen werde, aber ich bin gleichzeitig sehr aufgeregt“, kommentierte er gegenüber dem US-ROLLING-STONE. Das Event wird bei Disney+ live übertragen.