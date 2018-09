5 Gründe, warum wir auch 2019 das Lollapalooza in Berlin brauchen

Am Montag (06. August) trat Britney Spears nach langer Zeit mal wieder in Deutschland auf. Hier finden Sie Bilder, Videos und die Setlist des Abends in der Mercedes-Benz-Arena.

Britney Spears is back! Die Sängerin gab am Montag (06. August) einen ihrer seltenen Gigs in Deutschland, spielte in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Hier auf einen Blick: Fotos, Videos und die Setlist des Konzerts. Britney Spears live in Berlin: Setlist Work Bitch Womanizer Break the Ice / Piece of Me ...Baby One More Time / Oops!... I Did It Again Me Against the Music Gimme More Clumsy / Change Your Mind (No Seas Cortes) Boys (Remixed) Do You Wanna Come Over? I'm a Slave 4 U Make Me... Freakshow Do Somethin' Circus If U Seek Amy Breathe on Me Slumber…