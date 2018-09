Der Veranstalter des Lollapalooza 2018 hat bekanntgegeben, wann Kraftwerk, Liam Gallagher, Imagine Dragons, The Weeknd, K.I.Z. und Co spielen.

Am 08. und 09. September 2018 findet das Lollapalooza in diesem Jahr statt. Zum ersten Mal auf dem Olympia-Park-Gelände inklusive Olympiastadion. Das Line-Up ist - wie auch schon in den vergangenen Jahren - sehr vielversprechend. Headliner sind Kraftwerk 3D, The Weeknd und Imagine Dragons. Viele Fans freuen sich auf exklusive Auftritte von The National und Liam Gallagher. Lollapalooza 2018: Wann spielt wer? Inzwischen hat der Veranstalter auch die offizielle Running Order veröffentlicht. Das Line-Up verteilt sich an beiden Festivaltagen auf insgesamt sechs Bühnen. Den Anfang macht am Samstag Oliver Koletzki um 11 Uhr auf der Perry's Stage. Erstes Highlight des Tages…